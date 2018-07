5x onmisbare festivalapps

Goed voorbereid naar een festival gaan betekent niet alleen nadenken over je outfit. Met deze apps weet je zeker dat je de dag overleeft.

Zoek mijn vrienden

In alle drukte kan het zomaar gebeuren dat je elkaar kwijtraakt. Geen paniek: met deze app vind je je vrienden in no time terug. Enig nadeel: hij is er alleen voor de iPhone.

Free wififinder

Voor wie een festivalfoto of -video wil uploaden maar krap in z’n data zit. Hiermee zie je direct welke wifipunten bij jou in de buurt beschikbaar zijn.

Buienradar

Weertechnisch blijven buitenfestivals in Nederland een risico. Wil jij op tijd je poncho bij de hand hebben of bij een overdekte act staan? Hou deze app dan nauwlettend in de gaten.

Ticketswap

Te lang gewacht met het kopen van tickets of moet je juist afhaken? No worries. Via Ticketswap koop en verkoop je veilig tweedehands kaarten.

De app van het festival

Om op de hoogte te blijven van de laatste info hebben veel festivals een eigen app ontwikkeld. Zwarte Cross, Lowlands, Concert at SEA, Pinkpop, Down the rabbit hole; you name it of er bestaat een applicatie van. Handig voor plattegronden, line-ups en om te checken wat je wel en niet mag meenemen.

En daarna gewoon weer braaf die telefoon wegdoen hè?