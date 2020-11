5x spannende herfstboeken die je de tijd doen vergeten

Het zijn spannende tijden. De verkiezingen in Amerika, wel of geen heropening van de horeca, de feestdagen in het vooruitzicht… Hoe bewaar je de rust in zo’n roerige periode? Een optie: pak een boek en ga lezen. Even geen social media, geen discussie en geen ongezouten meningen. Dit zijn vijf spannende herfstboeken die je alles om je heen laten vergeten.

Verdwijnende Aarde door Julia Phillips

Bij het lezen van Verdwijnende Aarde staat een ding vast: je gaat op reis naar het verre oosten van het koude Siberië. Het verhaal speelt zich af in Petroplavovsk, een plaats op het Russische schiereiland Kamtsjatka. Daar raken de zusjes Aljona (11) en Sofia (8) vermist. De zusjes zijn op het strand aan het spelen als een man met een verstuikte enkel hen om hulp vraagt. De vreemde man lokt de zusjes mee in zijn auto, daarna is ieder spoor van hen verdwenen.

Het eerste hoofdstuk is gelijk spannend: het oudste zusje begint zich langzaam te realiseren dat deze man hen niet naar huis gaat brengen. Gelijk zit je op het puntje van je stoel, gegarandeerd.

Daarna reis je als lezer mee naar het schiereiland, de toendra, de ruige natuur, de ijzige kou, de sfeerloze flatgebouwen, het postcommunistische gevoel van isolement en verlatenheid, de inheemse stammen die met hun rendieren de natuur in trekken versus de Russische bevolking. Worden de zusjes ooit nog gevonden…?

Verdwijnende aarde door Julia Phillips via Uitgeverij Meulenhoff, 22,99 euro

Midwinter door Suzanne Vermeer

Van de Siberische toendra naar de Franse Alpen. Daar duikt eindtwintiger Alice de Vreede na acht jaar weer eens de piste op. Een flinke confrontatie, want destijds liep die vakantie uit op een vreselijke ramp. De gevolgen van het ongeluk zijn tot op de dag van vandaag voelbaar voor Alice, omdat zij zich verantwoordelijk voelt voor de gebeurtenissen.

Acht jaar later besluit ze op aanraden van haar nieuwe therapeut mee te gaan met haar vrienden, die de beroemde Grand Tour des Trois Vallées willen skiën. In eerste instantie lijkt de trip een succes. Maar dan slaat het weer om. Het sprookjesachtige landschap verandert in een grimmig decor en de aanvankelijk nog zo prettige verhoudingen komen op scherp te staan.

Midwinter door Suzanne Vermeer via A.W. Bruna, 15,99 euro

Probeer het mortuarium door Eva Maria Staal

Eva Maria Staal heeft wat je noemt een interessante baan. Ze is wapenhandelaar. Haar werkterrein beslaat alle oorlogsgebieden ter wereld. Ze sluit deals met wapenbaronnen, krijgsheren en corrupte generaals. In haar handtas zit een Glock 21. Ze handelt in de dood, maar hoopt dat ze levens redt. Ze zegt: zonder wapens wordt iedereen slachtoffer.

Met haar baas Jimmy Liu leeft Eva Maria op de grens van goed en kwaad. Ze kunnen niet zonder elkaar. Zelfs Eva Maria’s geliefde, Martin, lukt het niet hen uiteen te drijven.

Op een dag stapt ze uit de business. Ze trouwt met Martin en krijgt een dochter. Het leven lijkt vredig en normaal, maar tien jaar later, tijdens een verhuizing, wordt ze bestormd door herinneringen aan Jimmy Liu. Eva Maria Staal moet de waarheid onder ogen zien. De waarheid over hem. Over zichzelf. Maar ook over de liefde. Over de dood.

Probeer het mortuarium door Eva Maria Staal via Uitgeverij Prometheus, 19,99 euro

Schaduwstad van Elizabeth Day

Howard Pink is een selfmade miljonair die zijn leven koopt en gewend is aan macht en geld. Maar achter dit flinterdunne masker schuilt een man die gebukt gaat onder de verdwijning van zijn dochter jaren geleden. Wanneer hij een onvergeeflijke daad begaat, raken de levens van hem, zijn jonge slachtoffer, een ambitieuze journaliste en een oudere dame voor altijd met elkaar verstrengeld op een manier die geen van allen ooit had kunnen vermoeden.

Typerend voor Elizabeth Day is dat ze in haar romans schrijft over de kloof tussen de Britse klassen, tussen rijk en arm, tussen hen voor wie deuren zich openen en anderen die met moeite overleven. Met haarscherpe pen zet ze haar personages neer en snijdt ze ongemakkelijke thema’s aan.

Schaduwstad door Elizabeth Day via Libris, 24,99 euro

Mijn duistere Vanessa door Kate Russell

De slimme, ambitieuze, naar het volwassen leven verlangende Vanessa Wye is vijftien als ze voor het eerst seks heeft met Jacob Strane, haar charmante en geraffineerde 42-jarige leraar Engels. De allesverterende affaire die volgt isoleert haar van haar omgeving en zal haar nooit meer volledig loslaten.

Zeventien jaar later wordt Strane in de piek van #MeToo door een andere voormalige leerlinge beschuldigd van seksueel misbruik. Vanessa is diep geschokt door het nieuws, want haar relatie met Strane, dat was toch ware liefde? Wanneer de oud-leerlinge contact met Vanessa opneemt komt zij voor een onmogelijke keuze te staan. Houdt ze vast aan het geloof in haar tienerherinneringen of herdefinieert zij het grootste liefdesverhaal van haar leven en haar seksuele ontwaken?

Mijn duistere Vanessa door Kate Russell via Uitgeverij Prometheus, 20,99 euro