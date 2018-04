6 heerlijke films met Channing Tatum in de hoofdrol

Deze week maakten Channing Tatum en zijn vrouw Jenna Dewan schokkend nieuws bekend: de twee gaan na een huwelijk van bijna negen jaar uit elkaar. Het enige goede eraan is dat de knappe acteur weer vrijgezel is. En dus zwijmelen we maar wat graag weg bij de films waarin hij een hoofdrol speelt.

Met de film Step Up heeft Channing Tatum niet alleen het hart van Jenna Dewan veroverd, maar heeft hij de harten van menig vrouw sneller doen kloppen. Maar dat is natuurlijk niet de enige film waar we hem van kennen (hallo, Magic Mike!). Hieronder hebben we er een aantal voor je op een rij gezet, zodat je met vriendinnen een fijne Channing-marathon kunt houden.

1. Step Up

Tyler, gespeeld door Channing Tatum, moet een taakstraf uitvoeren en komt op de dansschool terecht waar Nora (Jenna Dewan) studeert. De vonken spatten er vanaf en de ene dans is nog beter dan de andere. We mean, die einddans… Amazing!

2. Magic Mike

Als je weg bent van Channing Tatum is dit dé film die je niet mag missen (en waarschijnlijk al duizend keer gezien hebt). Je ziet ‘m immers maar wat vaak met een ontbloot bovenlijf rondlopen. Need we say more?

3. The Vow

Paige, gespeeld door Rachel McAdams, is de vrouw van Leo (Channing Tatum) en is betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeluk. Als ze uit haar coma komt, is ze haar geheugen kwijt en herkent ze ook Leo niet meer. Hij doet er alles aan om haar opnieuw verliefd te laten worden en da’s heerlijk om te zien.



4. Dear John

John is een soldaat die tijdens zijn verlof de knappe Savannah (Amanda Seyfried) tegen het lijf loopt. De twee krijgen een relatie en schrijven elkaar brieven wanneer John weer uitgezonden wordt.



5. 21 Jump Street

Breng je dit weekend met je partner door in plaats van je vriendinnen? Ook met hem kun je een film kijken met Channing Tatum in de hoofdrol, want 21 Jump Street gaat hij óók geweldig vinden. Na één film nog niet uitgekeken? Deze film heeft een vervolg, genaamd 22 Jump Street.



6. Fighting

Nog zo’n film die je prima met je lief kunt kijken. Fighting gaat over de jonge Sean Arthur die probeert te overleven in New York door imitatiegoederen te verkopen en op een gegeven moment de ervaren straatvechter en trainer Harvey Boarden ontmoet.

Productie: Anouk de Boer | Beeld: ANP