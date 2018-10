6 tips voor een sterk staaltje powerdressing

Nieuwe baan? Belangrijke zakelijke afspraak? Dan draag je graag een outfit waarin je je zelfverzekerd voelt. VIVA vroeg stijlcoach en stylist Selina Martin van Alter in een winkel van TK Maxx naar haar tips voor kleding op het werk: ‘Jezelf presenteren doe je iedere dag.’

1. Check je agenda

Wat heb je vandaag op de planning staan? Een meeting met een klant? Lunchafspraak buiten de deur? Met laagjes kies je er zelf voor hoe (on)zichtbaar je jezelf maakt. Zo kun je zelfverzekerd met de directeur communiceren én met de nieuwe cateraar zonder deze meteen de stuipen op het lijf te jagen. Natuurlijk kijk je daarbij naar de kledingregels die op je werk gelden. In veel creatieve bedrijven gelden andere codes dan bij de bank of een zorginstelling.

2. Blijf bij jezelf

Jij denkt nu dat deze regel haaks staat op die hierboven? Mis. Je mag best laten zien wie jij bent en wat je wilt bereiken, zegt Selina. Wees vooral authentiek. Sta jij bekend om je kleurige shawltjes, die killer heels of dat kokerrokje? Lekker blijven dragen. Door je uitstraling onthouden mensen je namelijk beter. En het is best fijn om je niet steeds opnieuw te hoeven voorstellen aan collega’s of klanten.

3. Maar maak het niet te gek

Ze zeggen niet voor niets: kleed je voor de baan die je wilt, niet de baan die je al hebt. Te bloot, te kort… doe toch maar niet. Die mega-fluorescerende tube top kan leuk zijn in een club (of op je thuiswerkdag), maar niet op kantoor, om maar eens een open deur in te trappen. Toch kennen we allemaal wel een collega die regelmatig het randje opzoekt – of er ver overheen duikelt. Toch? Het andere uiterste – een grijze muis – is echter ook niet nodig.

4. Iedere dag is een dag om jezelf te presenteren

Nadenken over je outfit doe je niet alleen op de dagen dat er iets speciaals is. Want elke dag is een dag waarop je jezelf presenteert aan anderen. Bedenk als je je kleding klaarlegt of bij elkaar zoekt: hoe voel ik me vandaag? Wat is mijn doel vandaag? Koop kleding die je goed kunt combineren met de stukken die je al hebt. Kies kleuren die bij je passen, of bezoek eens een kleurcoach als je moeite hebt met kiezen. Kleuren die bij elk huidtype passen zijn bijvoorbeeld navy en legergroen.

5. De duivelin zit in de details

Volgens Selina vergeten vrouwen vaak hun haar te stylen. Even snel een elastiekje om een slordige knot, met nat haar op de fiets? Een verzorgd uiterlijk is respectvol naar de mensen die je ontmoet. En vergeet je schoenen en je tas niet. Besteed daar aandacht aan, en geld. Een goede (werk)tas of schoen haalt elke outfit op, die mag dan gerust wat goedkoper zijn (als het er maar kwalitatief goed uitziet, dus geen haaltjes, losse draadjes etc.). Kies je kleding met zorg, ga schatzoeken bij bijvoorbeeld TK Maxx (voor de dichtstbijzijnde winkel, check deze website).

6. Van de juiste outfit groei je

Onderschat nooit de kracht van kleding. Je kunt het inzetten om je doelen te verwezenlijken, het geeft je kracht om een eigen stijl te ontwikkelen. Je krijgt er zelfvertrouwen van, en dat straal je uit. Daar reageren de mensen om je heen ook weer op. Kleding is de grote equalizer: je geeft ermee aan wie je bent en waar jij voor staat. Zo creëer je wederzijds respect en kun jij doorgroeien in je functie. En vergeet niet er gewoon van te genieten. Kleding, en wat je ermee uitstraalt, is namelijk ook heel leuk.

