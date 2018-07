6x dit mag je niet missen van de Gay Pride Amsterdam

Utrecht heeft het spektakel dit jaar al achter de rug, maar voor Amsterdam moet de Gay Pride nog beginnen. Vanaf 28 juli barst de feestvreugde in de hoofdstad los. Ben jij op zoek naar de leukste activiteiten maar zie je door de bomen het bos niet meer? We sommen de leukste feesten en initiatieven voor je op.

Canal Parade – 4 augustus

Wat is de Gay Pride zonder Canal Pride? De parade is het absolute hoogtepunt van de pride-weken. Hieraan doen maar liefst 75 boten mee, de een nog mooier versierd dan de ander. Mis het niet, want dit evenement is één en al muziek, dans, gekte, drank en gezelligheid. En zorg dat je op tijd een plekje zoekt als je ook daadwerkelijk iets van de boten wilt zien.

Pride at the beach – 30 juli t/m 1 augustus

Voor de tweede keer op rij krijgt Zandvoort een eigen driedaagse parade. Ook hier wordt het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt gevierd met een spectaculair programma. En dat alles met uitzicht op zee. De parade start op het Stationsplein om vervolgens via de boulevard naar het openingsfeest in het centrum van Zandvoort aan Zee te trekken.

Pride Drag Queen Olympics – 3 augustus

Op het Homomonument vinden dit jaar de Drag Queen Olympics plaats, en zeg nou eerlijk: dat klínkt alleen al leuk. Je kunt hier genieten van geweldige sportwedstrijden zoals handtas werpen en de 100 meter stiletto sprint. Vorig jaar deden er 26 deelnemers mee, en dit jaar hopen we op nog meer. Wie mee wil doen moet zich om 17.00 uur melden bij het Homomonument. Inclusief pruik en stiletto’s, natuurlijk.

Andaz Pride – 31 juli t/m 4 augustus

Hotel Andaz presenteert met trots een pride-week vol met activiteiten. Elke dag is er wat leuks te beleven bij Andaz & Bluespoon: van Silent disco’s in de binnen tuin tot en met Bedtime stories met Frits Huffnagel. Op vrijdag geeft het hotel zelfs zes liefdeskoppels de kans om in de Wonderland Garden Chapel te komen trouwen. Het beroemde VIP Deck party met uitzicht op de Pride Parade mag ook niet ontbreken in het lijstje. Kortom: mis het niet en block je agenda.

Stop sucking Amsterdam (Strawless Saturday) – 4 augustus

Nope, not that kind of sucking – we hebben het over het zuigen aan een plastic rietje. Op deze bontgekleurde dag van grenzeloze liefde wordt er al genoeg plastic doorheen gejast dus laten we in ons drankje enkel ijsblokjes en sinaasappels steken. IamStrawless komt namelijk met Strawless Saturday en pusht iedereen te stoppen met plastic rietjes. Maak op Gay Pride je eigen strawless cocktail met de Damrak G(ay)&T DIY. Pak een groot glas en start met 50 ml Damrak Gin met wat ijs. Voeg 150 ml Thomas Henry tonic toe en vergeet geen schijfje sinaasappel voor de finishing touch.

Rainbow cakes – 30 juli t/m 5 augustus

Ben je even klaar met de drukte? Ontsnap aan het Amsterdamse centrum en neem plaats bij Brooks aan de Beethovenstraat. Hier geniet je van 30 juli t/m 5 augustus van een welverdiende huisgemaakte red velvet rainbow cake. Deze hele mond vol spoel je weg met een fijne G(ay)&T.