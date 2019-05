6x wat je níét zag op de foto’s van het extravagante Magnum Playground-feest

De kans is groot dat je er wel íéts over voorbij hebt zien komen op social media: afgelopen week vond het legendarische Magnum-feest plaats. Dit jaar huurde het ijsmerk het complete Waldorf Astoria-hotel in Amsterdam af om de boel eens goed op stelten te zetten. En dat lukte aardig.

Er waren acrobaten, cocktails, ijsjes, luxe hotelkamers en een shitload aan BN’ers en influencers. Maar er was ook een hoop níét zichtbaar voor de kijker thuis. Wij geven je een exclusief kijkje backstage op het Magnum Playground-feest.

1. Ice, ice, baby

De hele nacht lang – zelfs na afloop van de afterparty – was er een speciale ijs-roomservice. Kortom: ook om 6 uur ’s ochtends kon je nog Magnum op de kamer laten bezorgen. En ja, daar werd ook zeker gebruik van gemaakt.

2. Omarm je inner child

Op het hele feest stond één boodschap centraal: never stop playing. Deze gedachte komt voort uit het feit dat Magnum vindt dat je je nooit moet laten tegenhouden door angst om veroordeeld te worden om wie je bent, of waar je van geniet. Iedereen moet volgens het ijsmerk zijn of haar pleasure kunnen omarmen. Amen.

3. Lekker spelen

Die boodschap kwam overal terug. Zo was er in een van de gangen een opgepimpte sjoelbak te vinden en was één hotelkamer zelfs compleet omgetoverd tot grote ballenbak. Want waarom zou je als volwassenen niet meer ongegeneerd mogen spelen?

4. Genderneutraal

Alle toiletten op het feest waren genderneutraal. Hiermee wilde Magnum laten zien dat er geen onderscheid gemaakt moet worden tussen man, vrouw en alles daar tussenin.

5. Dresscode

Hoewel het overgrote merendeel van de gasten op zijn of haar uitnodiging de dresscode ‘white & playful’ had staan, waren er enkele gasten die niet in het wit gekleed waren. Wat blijkt? Voor sommige influencers was er een gepersonaliseerde dresscode.

6. Flinke metamorfose

Wie de ochtend na het feest het Waldorf Astoria-hotel naar binnen liep, zou bijna denken dat er niks gebeurd was. Vanaf het moment dat de eerste gasten ontwaakten – want ja, alle feestgangers mochten blijven slapen – was alles weer schoon en stond de hele boel terug op z’n plek – bijna alsof de nacht ervoor slechts een droom was. Sommige mensen hebben de hele nacht door gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Wat was ook alweer dat spreekwoord met werkpaarden en sierpaarden…?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Foto’s: Kirsten van Santen