De Dam kleurde zaterdag gedeeltelijk rood. Althans rood van de hakken. Zo’n 70 paar rode hakken werden namelijk op Dam neergelegd uit protest tegen femicide (vrouwenmoord). Elke hak stond symbool voor een Turkse vrouw die hem niet meer kan dragen.

Het idee voor het protest zaterdag kwam van columniste Yesim Candan en zangeres en auteur Stella Bergsma. ‘Op een gegeven moment was er een bericht van een meisje van zestien, dat zwanger was van een kindje van vijf maanden. Ze werd zestien keer door haar man in haar buik gestoken en overleed. Toen dacht ik: dit is niet normaal, waar gaat dit heen?’, vertelt Candan aan het Parool.

Vrouwenmoord

Behalve in Turkije is femicide in Nederland ook een groot probleem. Zo valt te lezen op One World dat elke tien dagen overlijdt een vrouw als gevolg van huiselijk geweld. Even een stukje achtergrond. De term femicide werd in 1976 bedacht door de feministische schrijfster Diana E. H. Russell. Russel definieerde femicidide als ‘‘het doden van vrouwen door mannen omdat ze vrouw zijn’. Femi (vrouwelijk) en cide (moord).

4 soorten femicide

Volgens het WHO (World Heath Organization) zijn er 4 soorten femicide:

Intieme femicide : de vrouw wordt gedood door een man uit haar (in)directe omgeving. Vaak gaat het om een partner of ex-partner.

: de vrouw wordt gedood door een man uit haar (in)directe omgeving. Vaak gaat het om een partner of ex-partner. Eerwraak femicide : de vrouw wordt vermoord, omdat zij een schande is geweest voor haar familie. Vaak gebeurt dit door een familielid en wordt het gedaan om hun reputatie te beschermen.

: de vrouw wordt vermoord, omdat zij een schande is geweest voor haar familie. Vaak gebeurt dit door een familielid en wordt het gedaan om hun reputatie te beschermen. Bruidsschat femicide : een jonge vrouw wordt gedood door haar schoonfamilie omdat de bruidsschat niet genoeg is.

: een jonge vrouw wordt gedood door haar schoonfamilie omdat de bruidsschat niet genoeg is. Niet -intieme femicide: de vrouw wordt vermoord door een man, zonder reden. Soms is het gevolg van seksueel geweld.

In maart stapte Turkije uit het Verdrag van Istanbul, waarin landen onderschrijven dat ze geweld tegen vrouwen tegengaan en hun positie in de samenleving proberen te verbeteren. @NazmiyeOral, @sinancan77 en @DebbyGerritsen luiden de noodklok. #devooravond pic.twitter.com/ehKv2MRkOO — De Vooravond (@devooravondtv) April 12, 2021

Viva’s Debby Gerritsen praat vanavond in De Vooravond over het steeds groter wordende probleem van femicide. Om 19.00 uur op NPO1.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Het Parool, WHO / Beeld: