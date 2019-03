7x ongemakkelijke First Dates-momenten

4. ‘Proppen of vouwen?’

Om gelijk maar met de deur in huis te vallen: proppen of vouwen? Floortje stelt de juiste vragen in het leven en kan dan ook maar niet geloven dat haar date het wc-papier vouwt. Logischerwijs is de rest van de date geen denderend succes en nogal ongemakkelijk. Of dat nou aan haar opening heeft gelegen…

First Dates – Proppen of vouwen? DILEMMA DINSDAG! Proppen of vouwen. Wat is jouw favoriet? Posted by First Dates NL on Tuesday, October 30, 2018

5. ‘Pizza of patat?’

Jeffrey heeft zijn onderzoek gedaan: met een lijst vol vragen in zijn hoofd wil hij ervoor zorgen dat het geen moment stil valt en het gesprek goed gaande blijft tijdens de date. Het is natuurlijk ook belangrijk om te weten of je date van pizza óf patat houdt. De gedachte was goed: een paar back-up-vragen kunnen nooit kwaad. Helaas had het nu meer weg van een interview.

First Dates – Pizza of patat? ‘’Pizza of patat? Koud of warm weer?’'🌞Oké, kom maar op! Wat is jouw lievelingsvraag om aan een date te stellen? 🍕 Posted by First Dates NL on Tuesday, October 16, 2018