De 8 lekkerste feelgood-films op Netflix om je herfstdip tegen te gaan

De herfst is – nu echt – aangebroken en gaat voorlopig helemaal nergens heen. Tijd om dagenlang in een oversized trui met een warme kleedje op de bank te netflixen, dus. Met deze feelgood-films kom je het druilerige seizoen wel door.

Grease (1978)

Tijdens Grease maak je zoveel dopamine aan, dat deze musicalklassieker met John Travolta en Olivia Newton-John zelfs met het beeld op zwart effectief is. Alleen al het horen van evergreens als ‘You’re the One That I Want’ en ‘Summer Nights’ is genoeg om spontaan van je herfstdepressie te genezen.

Notting Hill (1999)

Films met Hugh Grant beslaan een kwart van deze lijst, dus we kunnen gerust stellen dat hij meer mensen van hun somberheid verlost dan de gemiddelde psychiater. Ook in de romcom Notting Hill zijn de charmes van de Britse acteur weer niet te weerstaan. Tel daar de zonnige glimlach van Julia Roberts bij op en dan is het even zomer in september!

Bridget Jones’s Diary (2001)

In Bridget Jones’s Diary gooit een slonzige dertiger het roer om in haar zoektocht naar de ware liefde. Renee Zelwegger is even grappig als charmant in de hoofdrol en ook haar tegenspelers Colin Firth en, daar heb je hem weer, Hugh Grant zijn prima op dreef!

My Big Fat Greek Wedding (2002)

In My Big Fat Greek Wedding raakt de Griekse Toula tot over haar oren verliefd op haar droomprins. Helaas is haar traditionele familie wat minder gecharmeerd van de huwelijkskandidaat. Het scenario van deze zonovergoten romantische komedie werd genomineerd voor een Oscar.

School of Rock (2003)

In deze hartverwarmende komedie speelt Jack Black speelt een voormalig rockgitarist die een baantje neemt als invalleraar. Wanneer hij ziet dat zijn leerlingen muzikaal talent hebben, schrijft hij hen in voor een talentenjacht. De even stoere als ontroerende finale staat garant voor een lach en een traan!

Alles is Liefde (2007)

De hoeveelheid Nederlandse romcoms is niet meer op tien handen te tellen, maar Alles is Liefde is de Peetvader van de Polderromantiek. Hierin beleven uiteenlopende personages romantische avonturen tegen de achtergrond van winters Amsterdam. Het sprankelende scenario komt tot leven dankzij topacteurs als Carice van Houten, Daan Schuurmans en Michiel Romeijn!

Hugo (2011)

Martin Scorsese kennen we natuurlijk vooral van geweld(dad)ige misdaaddrama’s als Goodfellas en Casino. Maar met Hugo leverde hij zowaar een hartverwarmende familiefilm af. Dit oogstrelende avontuur over een weesjongetje en zijn mysterieuze robot won vijf Oscars, waaronder beste camerawerk en beste effecten.

De Marathon (2012)

In deze kaskraker doen vier uitgebluste automonteurs mee aan de Marathon van Rotterdam om hun garage te redden. Dat Nederlandse komedies ook zonder romantische insteek prima kunnen werken, bewijst deze hitfilm wel. En wat is er nou lekkerder dan andere mensen te zien sporten, terwijl je zelf lekker onderuitgezakt op de bank hangt?

