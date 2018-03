Utrecht is binnenkort een kattenparadijs rijker! Katfé is het eerste kattencafé in 030 en dé plek waar alle kattenvrouwtjes van Midden-Nederland de lieve, schattige haarballen ongestoord en eindeloos kunnen aaien, knuffelen, kroelen. OMG, wat wil je nog meer?

De kracht van het kattencafé

Het kattencafé is wereldwijd een bekend en befaamd concept. In 1998 werd in Taiwan het eerste kattencafé geopend, waarna Japan snel volgde. Daar zijn inmiddels meer dan 150 kattencafés gevestigd. Ook in Parijs, Melbourne, Turijn en Londen kunnen mensen terecht voor een paar uurtjes ontspannen koffie drinken met een kat. Inmiddels is een kittig koffietje drinken (een biertje of wijntje kan ook) ook al een tijdje in ons kikkerland mogelijk, zo gingen Kopjes (Amsterdam), Baltazar (Nijmegen), Poeslief (Groningen), Mispoes (Den Bosch), Pebbles Kitty Cat (Rotterdam), Ditjes & Katjes (Den Haag) new kitten kid Katfé al voor.

Katten, koffie en kunst

Katfé wordt een plek voor koffie, ontbijt, lunch en high tea. Alles zoveel mogelijk met lokale ingrediënten en biologisch bereid, lekker bezig. Daarnaast hebben de breinen achter Utrecht’s eerste kattencafé als missie om mensen (en katten) met elkaar te verbinden. Hoe? Door spelletjesmiddagen om eenzaamheid in de buurt tegen te gaan, lezingen en upcoming kunstenaars een podium te bieden. Ook leuk en bijzonder: alle katten in Katfé zijn afkomstig uit het asiel, dus deze zachte viervoeters kunnen alle extra dosis aandacht en liefde goed gebruiken. Enne, als ze even geen zin hebben in jouw gefriemel dan trekken ze zich terug in een van de vele speel- rustruimtes.

Wanneer het café opengaat is nu nog niet bekend. Wel weten we dat over drie weken de verbouwing aan de Amsterdamsestraatweg 253 begint. Voor de ongeduldigen onder ons, ga kijken je hebt het adres.

Bron Glamour | Beeld iStock