Politie: dood Avicii is geen misdrijf

Avicii is vermoedelijk niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat zegt de politie van Muscat, de hoofdstad van Oman, zaterdag. De Zweedse dj werd vrijdag dood aangetroffen in een resort in de stad.

“We hebben alle informatie, we weten wat er is gebeurd, maar we delen het niet met de media”, vertelde een woordvoerder van de politie tegen de Zweedse omroep SVT News. Hoewel de politie geen misdrijf vermoedt, doet ze verder geen uitspraken over de doodsoorzaak van de dj. Wel liet de woordvoerder weten dat het lichaam van de 28-jarige Tim Bergling zaterdag kan worden vervoerd naar zijn thuisland Zweden.

Buitengewoon vriendelijk

Het resort waar Avicii samen met vrienden verbleef, heeft verklaard geen mededelingen te kunnen doen over de zaak. Wel bevestigen ze dat de dj bij hen verbleef. “Hij was buitengewoon vriendelijk voor al onze medewerkers. Hij leek opgewekt en genoot van zijn tijd hier. We zijn erg verdrietig door het nieuws.”

De oudste broer van Avicii, David Bergling, kwam vrijdag aan in Muscat. Hij zou volgens TMZ willen achterhalen wat er de laatste uren voorafgaand aan de dood van de 28-jarige dj is gebeurd.

Heftige documentaire

Op Netfix verscheen recent zijn documentaire ‘Avicii True Stories’. De film geeft een bijzonder intiem kijkje in het hectische leven van de dj. Te zien was hoe Avicii’s drukke schema hem af en toe te veel werd en zijn lichaam hem regelmatig in de steek liet. In 2014 cancelde hij een tournee vanwege een alvleesklierontsteking, deels veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik. Twee jaar later maakte hij bekend volledig te stoppen met optreden. Wel bleef hij muziek maken en produceren.

Bron ANP, Netflix-Nederland | Beeld ANP, YouTube