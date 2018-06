Teen Vogue artikel over ‘zomervagina’ krijgt hilarische reacties

Teen Vogue kon deze week rekenen op hilarische reacties nadat het jongerenmagazine een artikel plaatste genaamd: ‘How to Get Your Best Summer Vagina Ever’. De kop van het artikel, waarin wordt uitgelegd hoe vrouwen hun vagina de hele zomer lang gezond kunnen houden, verbaasde veel lezers.

“Wacht?! Werkt mijn winter vagina niet meer?!”, was een van de reacties onder het artikel op Twitter. In het stuk, dat al een jaar oud is maar deze week opnieuw op sociale media geplaatst werd, wordt uitgelegd dat je in de zomer extra goed voor je vagina moet zorgen. Zon, water, zand en zweet kunnen namelijk een slechte invloed hebben op je vagina.

Bacteriële infecties

De vagina kan droger worden van de warmte van de zon en de pH-waarde kan door een nat badpak verstoord worden, met bacteriële infecties tot gevolg. Daarnaast verhoogt extra zweten je risico op uitslag en ontstekingen.

Lentevagina

How to Get Your Best Summer Vagina Ever https://t.co/NSvEqADpOV pic.twitter.com/xYMFbe4iTk — Teen Vogue (@TeenVogue) May 30, 2018

Hoewel de inhoud van het stuk geprezen werd, kon de kop van het artikel op Twitter rekenen op aardig wat commentaar. “Nu al? Mijn lentevagina werkte nog prima”, klinkt het in de reacties. Wij hebben de leukste voor je op een rijtje gezet.

I wonder if I can set mine up with facial recognition 🤔🤷‍♀️ — Natasha Boyd Author (@lovefrmlowcntry) May 30, 2018

Already? My spring one still works fine. — (((Katha Pollitt))) (@KathaPollitt) May 30, 2018

How do I get summer dick — energ1 (@gr1ef_) May 30, 2018

Wait, I need a summer vagina now? I didn’t know I was supposed to be switching them out with the seasons. I just can’t keep up with fashion. — Wannabe Glam Rocker (@veleda_k) May 30, 2018

Wait. What? Should I send it on vacation?😂 — Ticked.Off!🌊 (@KangasMom1) May 30, 2018

Oh, good. I’ve been feeling really stuck in Spring Vagina mode. — Clark Gregg (@clarkgregg) May 30, 2018

How did my vagina ever survive the summers before this article? — Kellie Fuller (@kellieinnapa) May 30, 2018

Damn, I haven’t taken down my vagina’s Christmas lights yet… — YRAmerSoFrknDumb (@YRAmersSoDumb) May 31, 2018

I… didn’t know they were seasonal. — Aaron E. Carroll (@aaronecarroll) May 31, 2018

