Komt er een spin-off van de hitserie Game of Thrones?

Spannend! De hitserie Game of Thrones krijgt waarschijnlijk een vervolg in de vorm van een prequel. Daarin wordt de verre voorgeschiedenis van het huidige verhaal verteld. Televisiezender HBO heeft een proefaflevering van de spin-off besteld, meldt CNN.

Het verhaal speelt zich volgens HBO “duizenden jaren voor de gebeurtenissen in Game of Thrones af en beschrijft het verval van de wereld tijdens het gouden tijdperk der helden.”

George R.R. Martin

Het idee voor een prequel van Game of Thrones (GOT) is afkomstig van de Britse scenariste Jane Goldman en GOT-schrijver George R.R. Martin. HBO is naarstig op zoek naar een opvolger voor de hitserie en onderzoekt meerdere mogelijkheden. HBO heeft niet bekendgemaakt wanneer de proefaflevering klaar is.

In 2019 is eerst het achtste en laatste seizoen van Game of Thrones te zien. Die bestaat uit zes afleveringen.

Bron: ANP | Beeld: BrunoPress