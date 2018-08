Nieuw op Netflix: deze films, series en docu’s kun je nú streamen

Een nieuwe week = nieuw Netflixmateriaal. Deze titels kun je sinds kort kijken op de streamingdienst.

Series

Wie dol was op de sensatie en het drama uit Desperate Housewives en Devious Maids, kan z’n geluk op met de nieuwe Netflix Original The House of Flowers. De serie is van Mexicaanse makelij en Spaans gesproken (gelukkig zijn we daar dankzij de hitserie La Casa Del Papel inmiddels helemaal aan gewend). In deze duistere comedy probeert een rijke matriarch de schone schijn van haar familie op te houden nadat de minnares van haar man de vuile was buiten heeft gehangen.

Daar is-ie dan eindelijk: de inmiddels veelbesproken nieuwe Netflix-serie Insatiable, over een dik meisje dat na een succesvolle afvalrace tijdens de zomervakantie bloedje mooi terugkeert op school en besluit wraak te nemen op haar pestkoppen. Toen bekend werd dat de serie in aantocht was, ontstond er enorme ophef over het uitgangspunt van de nieuwe Original van Netflix. De onderliggende boodschap is volgens veel mensen dat je alleen iets kunt bereiken als je slank bent en voldoet aan het schoonheidsideaal. Dikke mensen zouden daarnaast belachelijk worden gemaakt. Nu we het eerste seizoen daadwerkelijk kunnen gaan kijken, ontdekken we wat er waar is van die vooroordelen.

Verder heeft Netflix ook de nieuwe original All About The Washington’s online gegooid. Hierin volgens we hiphoplegende MC Joe Speed, die zich terugtrekt uit de showbizz en een nieuwe balans tussen business, romantiek en zijn dagelijkse chaotische gezinsleven vindt.

Andere nieuwe series deze week zijn onder meer de realityshow Million Pound Menu en het Koreaanse Life. Ook kun je kijken naar nieuwe afleveringen van Shooter, Mr. Sunshine, Better Call Saul, The 100 en The Originals.

Films

Er zijn een hoop blockbusters toegevoegd aan het Netflix-assortiment deze week. Onder meer de zombieknaller World War Z uit 2013, waarvan we met smart op het vervolg wachten. Hierin speelt Brad Pitt voormalig VN onderzoeker Gerry Lane. De tijd dringt als hij zijn gezin en de wereld wil redden van een wereldwijde epidemie, die regeringen omver werpt en dreigt de mensheid uit te roeien.

Ook is er nieuw werk van de makers van Harry Potter verschenen. In de fantasy thriller I Kill Giants uit 2017 ontvlucht een eenzame, gepeste scholiere die als freak wordt beschouwd de realiteit en belandt in een fantasiewereld waar magie en monsters heer en meester zijn. Ze krijgt hulp van een psychologe die haar bijstaat in de strijd tegen reële en ingebeelde monsters in haar leven.

In het zeer goed beoordeelde sciencefictionspektakel Arrival, met hoofdrollen voor Amy Adams, Jeremy Renner en Forest Whitaker, landen er buitenaardse wezens op onze planeet. Een vertaler krijgt de schone taak om met hen zien te communiceren. Ze legt een betekenisvolle verbinding voor de mensheid en zichzelf.

Andere nieuwkomers in de categorie ‘films’ zijn Allied – met Brad Pitt en Marion Cotillard – The Package, het Spaanstalige Perida, G.I. Joe: Retaliation, Pain & Gain en J.J. Abrams’ Super 8.

Documentaires

Naast spectaculaire actie en spetterende animatie is Disney een ster in nóg een genre: overweldigend mooie natuurfilms. In Born in China bekijken we het leven door de ogen van een reuzenpanda en haar jong, een gouden aap en een sneeuwluipaard-moeder terwijl ze door de wildernis van China trekken.

