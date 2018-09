Magic Mike vanaf november live te zien in Londen

Er bestaan weinig vrouwen die de film Magic Mike maar één keer hebben gezien. De film, die vol zit met aantrekkelijke en sexy dansende mannen, is het alleen al vanwege de ontzettend knappe Channing Tatum waard keer op keer opnieuw te bekijken. En voor de fans is er nu goed nieuws.

Magic Mike is vanaf november dit jaar live te bekijken. Fans moeten voor de liveshow wel afreizen naar London, maar hey, wie wil dat nou niet? Al die ontblote bovenlijven gewoon op een paar meter afstand. De show was eerder, tot niemands verbazing, al een grote hit in Las Vegas.

Spektakel

Net als de film belooft de liveshow in Londen een groots spektakel te worden. Verwacht veel knappe mannen, sexy dansmoves, sixpacks en bezwete bovenlijven. Magic Mike Live zit vol met dans en acrobatiek. Alles om de harten van het publiek sneller te laten kloppen.

Vanaf november dit jaar start Magic Mike Live. De show gaat door tot oktober 2019, dus genoeg tijd om te sparen voor het weekendje Londen. De kaartjes, die te koop zijn vanaf 75 euro per stuk, vind je hier.

Bron: Beautify | Beeld: ANP