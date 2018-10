Wie kan haar lach nog inhouden bij het zien van deze nieuwe ‘neustrend’?

Ondanks het feit dat we net een heerlijk zomerse weekend achter de rug hebben kunnen we niet ontkennen dat de kille wintermaanden in aantocht zijn. Gelukkig is er een lichtpuntje, met deze nieuwe gadget zal het puntje van je neus het nooit meer koud hebben.

Het kost aardig wat moeite om niet in de lach te schieten bij het zien van deze nieuwe ‘trend’. Een kalkoen, kikker of panda op je neus ziet er niet bepaald charmant uit. Toch maakt de ontwerpster, ene Tanty Marty uit South Carolina, geen grapjes.

Ze breit de neuswarmers al sinds 1970. Volgens haar zijn ze niet alleen handig om buiten te dragen, maar ook binnen. Bijvoorbeeld als je probeert te slapen in een koude kamer.

De neuswarmers zijn te bestellen via Etsy en kosten rond de 8 euro per stuk. Er zijn gelukkig ook neuswarmers te koop die niet op een dier lijken. Dus.. Wie is er binnenkort jarig?

