‘Spice Girls-tournee wordt zaterdag aangekondigd’

Spannend! De Spice Girls staan op het punt om een nieuwe tournee aan te kondigen. Volgens de krant The Sun heeft de populaire meidengroep een videoboodschap hierover opgenomen.

De video zou zaterdagavond worden uitgezonden tijdens de talkshow van Jonathan Ross. Eerder werd al bekendgemaakt de Spice Girls in de show voor het eerst sinds jaren in het openbaar bij elkaar komen. Emma Bunton, Mel B, Mel C en Geri Horner schuiven aan bij Jonathan, maar Victoria Beckham ontbreekt. Zij zou ook niet mee gaan op de nog aan te kondigen tournee langs verschillende stadions in het Verenigd Koninkrijk.

De Spice Girls was een van de meest succesvolle groepen uit de jaren negentig. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen trad de meidengroep nog een keertje op. In februari van dit jaar kwamen de vijf bij elkaar en dat werd op social media breed uitgemeten. Victoria was toen wel bij die reünie.

