Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5 musthaves die jij wil hebben.

Eyecatcher

Deze oogschaaltjes zijn perfect voor kleingeld, sleutels of juweeltjes en leuk voor in de keuken, slaapkamer of in de badkamer. Als je steeds alles verliest is dit dé oplossing. Het schaaltje is hier te bestellen.

Personaliseerbare poster

Soms wil je iemand, die heel belangrijk is, gewoon zeggen, waarom je hem/haar zo belangrijk vindt. Dat kan natuurlijk met een kaartje of een bos bloemen, maar het is ook weleens leuk om het op een andere manier te doen. Bijvoorbeeld met een poster. Je kunt woorden doorgeven die dan gemarkeerd op een willekeurige plek worden geplaatst. Waarmee je boodschap op een bijzondere manier overkomt. Benieuwd geworden? Klik hier.





K-Beauty



Je gezicht heeft dagelijks veel te verduren: door de kou, zonlicht, make-up, stress en noem maar op. Daarom mag je je huid zo nu en dan wel even flink verwennen. HEMA Beauty komt binnenkort met een collectie sheet masks die geïnspireerd is door beautytrends uit Zuid-Korea. De collectie bestaat uit dieren-, klei-, peel off en beauty sleep maskers. De K-beauty collectie is vanaf 26 november verkrijgbaar bij alle HEMA-winkels en op www.hema.nl.



Luminous

De muziekliefhebber kan dit najaar zijn of haar verlanglijst aanvullen met de Lumin’us speaker van Bigben Interactive. Deze beschikt over verschillende kleuren en lichteffecten, om de perfecte sfeer te creëren. Via de Bluetooth- en USB-aansluiting worden favoriete nummers afgespeeld. De Lumin’us heeft maar liefst 9 verschillende kleuren en diverse lichteffecten waardoor je een mini-disco in je eigen kamer kunt creëren. Ze zijn te verkrijgen in een beer, konijn en hart, eenhoorn, dino, hond, cactus, ananas, raket en schedel. Meer informatie vind je hier.

Parkland



De tassen van Parkland zien er niet alleen leuk uit, ze zijn ook nog eens duurzaam. Het merk is voortdurend bezig met het innoveren van zijn producten, zowel in het ontwerp als tijdens het productieproces, waarbij het gebruik van duurzame stoffen al jaren een van de belangrijkste missies is.

