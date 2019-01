Britt Dekker: ‘Van  foute  keuzes  leer je  veel’

Van Echte meisjes in de jungle tot tafeldame bij De wereld draait door. Britt Dekker (26) is volwassen geworden op tv. Na een heftig jaar gaat het beter dan ooit met haar. ‘Ik ben een beetje van de Penny naar De Volkskrant gegaan.’

Tekst: Jill Waas | Foto’s: Kee & Kee

Wie anno 2019 Britt Dekker nog steeds voor ‘dom blondje’ uitmaakt, heeft serieus onder een steen gelegen. Ze verraste afgelopen jaar iedereen als tafeldame bij DWDD, waar ze op haar eigen ontwapenende wijze iedereen inpakte met haar verhaal over haar overleden vader, die als orgaandonor zes levens redde. Maar ook zette ze samen met Esra de Ruiter het YouTube-kanaal Paardenpraat TV op, dat uitgroeide tot een succesvol platform voor paardenmeisjes met onder andere een eigen boeken- en kledinglijn. Britt heeft haar twee passies – paarden en televisie maken – slim kunnen combineren en is eindelijk écht happy met wat ze doet. Met haar paardrijkleding nog aan (een stijlvol zwart setje) komt ze binnenlopen bij TIN CAN, het productiebedrijf dat haar video’s maakt.

Het gaat lekker met je, hè?

‘Ja, zeker, ik ben zo blij dat ik helemaal míjn ding kan doen. Ik heb al van kinds af aan moeite met luisteren naar mensen die boven me staan, en dat moet bij televisie toch echt. Hier heb ik helemaal de vrijheid om te maken wat ík leuk vind. Al vind ik voor tv werken ook nog steeds heel tof, het is allemaal wat grootser en magischer. Ideaal is voor mij om mijn eigen kanaal als basis te hebben en daar af en toe een leuk programma bij te doen.’

Is het gezond om wat meer afstand te nemen van de tv-wereld?

‘Dat denk ik wel, het is best een harde wereld. Als ik zie hoe sommige collega’s altijd maar hun best doen om aardig te zijn, denk ik: niks voor mij. Ik heb ook niet echt goede vrienden in dit wereldje. Ik kom naar een draaidag en dan is het altijd leuk. Maar de rest van mijn leven speelt zich daarbuiten af, op mijn eigen eilandje bij de paarden. Ik ga liever naar het strand met mijn paard dan dat ik op een feestje in een glitterjurk sta.’

Kun je goed rondkomen van dit werk?

‘Ja, de online wereld is zo gegroeid, als je een heel platform hebt met alles eromheen, dan is dat heel interessant voor merken. We werken nu bijvoorbeeld samen met het mooiste merk van paardendekens, dat vind ik dan zelf ook heel leuk. Ik zal nooit zomaar een dagcrème aanprijzen om geld te verdienen. Dat zie je veel vloggers wel doen, maar ik ga mijn paarden niet hoereren met kutspullen.’

Heb je het idee dat mensen je nu serieuzer nemen dan een paar jaar geleden?

‘Dat hoor ik wel veel om me heen. Ik ben volwassen geworden op televisie. Ik was zeventien toen ik begon en wist oprecht niets van de wereld. Sommige kinderen worden opgevoed met heel veel algemene kennis, maar mijn interesses waren: met mijn hond spelen, naar de geitenboerderij gaan en paardrijden. En ja, dan kom je op tv en moet je ineens weten wie de premier is van welk land dan ook. Mensen noemden me dom, maar ik weet dat ik dat niet ben, ik had gewoon niet zo veel kennis. Op een gegeven moment kun je ervoor kiezen om daarin te blijven hangen, omdat het ook in je voordeel kan werken. Maar daar ben ik dus op tegen. Als je volwassener wordt, moet je bepaalde dingen gewoon weten, en kreeg ik automatisch meer interesse voor het nieuws.’

En toen zat je ineens bij DWDD, dat moet veel voldoening hebben gegeven.

‘Ja, tafeldame worden bij DWDD vond ik écht een mijlpaal, ik zie dat als een soort erebaantje. Ik vind Matthijs van Nieuwkerk echt geweldig, hij staat wat mij betreft op eenzame hoogte qua presentatoren. Dat ik bij hem mocht zitten, was een bevestiging dat ik blijkbaar toch wel iets goed doe. Ik ben een beetje van de Penny naar De Volkskrant gegaan.’