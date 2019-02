René van Kooten deelt lieve foto van te vroeg geboren dochtertje Sophia

Op Instagram liet René destijds weten dat zijn dochtertje een maand eerder te vroeg geboren was. Hij schreef bij een foto: ‘Dat Apie heet Sophia Giulia van Kooten en is op 14 november via een keizerlijke weg gehaald, na 26 weken en één dag zwangerschap, omdat haar mama Tanya van der Kooy plotseling heel, heel erg ziek werd.’

Inmiddels is Tanya er gelukkig weer bovenop gekomen en doet de kleine Sophia het ook goed. Bij de prachtige foto schrijft Tanya op Instagram: ‘Dit is mijn kleine Sophia. Ze lijkt klein maar eigenlijk is ze supergroot, en heel erg sterk. Dat moet wel als je met 920 gram geboren wordt en in 12 weken uit de couveuse, en van allerlei slangetjes af, groeit tot dit kleine mensje van 3 kilo. Nog even en dan komt ze naar huis.’

Sprakeloos

Ook René deelt de foto op Instagram. ‘Geen woorden of hashtags nodig….,’ schrijft hij er namelijk bij. Voor René en Tanya is Sophia hun tweede kindje. In 2011 kregen zij ook een dochtertje genaamd Senna.

Bron: Libelle | Beeld: Instagram, Peter Smulders