Roxeanne Hazes op Instagram openhartig over moederschap

Roxeanne Hazes vertelt op Instagram openhartig over haar eerste weken als moeder. Bijgaand deelt ze een lief kiekje van haar samen met baby Fender.

‘Hier was je net een paar dagen oud,’ schrijft ze bij de foto. ‘Ik herinner me weinig slaap, buikkrampjes en complete onzekerheid over het ouderschap. De eerste weken als moeder zijn als een constante roes aan me voorbij gegaan.’ Ze legt uit dat ze vlak na de geboorte van Fender idee had wat ze precies aan het doen was. ‘Maar instinctief doe je het goed.’

Liefde

‘Vandaag ben je 7 maanden oud en kijk ik terug naar de afgelopen maanden met jou,’ vervolgt ze. ‘Ik kan niet beschrijven wat ik voor jou en je papa voel. Jullie zijn voor mij de meest pure vorm van liefde. De buikkrampjes en slaaptekort hebben plaats gemaakt voor weten dat alles een fase is. Dat het een wonder is dat jij op de wereld bent.’

Bron: Libelle | Beeld: Peter Smulders, Instagram