Nederlandse songfestivaldeelnemer Duncan Laurence favoriet bij bookmakers

Songfestivaldeelnemer Duncan Laurence maakt voorlopig goede sier met zijn lied Arcade. Bij de bookmakers staat het lied momenteel op de eerste plek.

Duncan neemt de eerste plek over van Rusland. Sergey Lazarev stond tot zaterdagavond op poleposition om het liedjesfestijn in Tel Aviv te winnen. De Nederlandse inzending is hem echter voorbijgestreefd.

Bookies

Nadat Duncan eerder deze week zijn inzending wereldkundig maakte, kwam hij meteen op de tweede plek binnen op de lijst van de ‘bookies’.

Nog niet alle deelnemers zijn bekend. Zo kiest een sterk songfestivalland als Zweden zaterdagavond het deelnemende lied. Maar dat Duncan nu al hoge ogen gooit bij de bookmakers belooft veel goeds voor de halve finale op 16 mei. Spannend!

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte