Wow! Door déze hints had je kunnen weten wie de mol was

Zaterdagavond kregen ‘Wie is de Mol?’-liefhebbers eindelijk antwoord op de grote vraag. In totaal zagen 3,5 miljoen Nederlanders hoe de mol zichzelf bekend maakte tijdens de live-uitzending. (Let op! Er volgen spoilers).

Het hoge woord is er inmiddels uit: Merel Westrik is de mol van 2019. De nieuwslezeres maakte zaterdagavond in het Vondelpark bekend de saboteur van dit seizoen te zijn. Actrice Sarah Chronis won het spel, wat zanger Nielson de verliezer maakte.

Molacties

In de uitzending bleek dat de mol aardig wat acties had ondernomen om de pot zo klein mogelijk te houden. Merel zorgde dit seizoen voor de laagste pot ooit. In een videocompilatie van het programma zijn de acties van mol Merel op een rijtje gezet. Zo zien we dat de nieuwslezeres onder andere tijdens het laserspel bewust geld verduisterd.

Hints

Naast molacties waren er ook hints te zien tijdens de uitzendingen. Wie deze hints wist te vinden had al ver voor de finale kunnen weten dat Merel de saboteur van het seizoen was. Zo laat de mol op veel foto’s vier vingers zien, een verwijzing naar zichzelf als vierde kandidaat in de leader.