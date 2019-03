Na in Duitsland en Nederland te hebben gewoond, besloot Aya Wietzorrek (20) terug te keren naar haar geboorteland Engeland om international development te studeren. Nu woont ze alweer vier jaar in de stad van voetbal en legendarische popmuziek: Manchester.

Wat vind je zo speciaal aan Manchester?

‘De internationale sfeer die overal voelbaar is, vind ik geweldig. De grote universiteit trekt studenten uit alle hoeken van de wereld aan en hierdoor is de stad een kleurrijke smeltkroes. Je ontmoet er veel interessante mensen van andere culturen en met andere gewoontes. Daarnaast vind ik Manchesters muziek-cultuur fantastisch. Van grote concertzalen tot kleine underground kroegen, in elk straatje kun je genieten van bekende of geniale upcoming artiesten. De stad ademt muziek.’

Wat is de place to be?

‘Northern Quarter. Deze ruige maar charmante wijk vormt regelmatig het decor van grote films en tv-series en deed zich op het witte doek al meerdere malen voor als New Yorks Brooklyn. De wijk met z’n karakteristieke rode bakstenen en kleurrijke streetart was ooit de thuishaven van allerlei textielfabrieken, maar is inmiddels het creatieve hart van de binnenstad. De straten barsten van de gezellige koffietentjes, vintage kleding-zaken en muziekbars. ’s Nachts transformeert het Northern Quarter trouwens ook nog eens in het meest bruisende gebied van Manchester vol met retro barretjes, traditionele pubs en livemuziek.’

Wat doe je het liefst op een vrije dag?

‘Typisch Mancunian is om in het weekend aan de regen te ontsnappen in een pub en om daar te genieten van een Sunday roast – vlees en aardappels uit de oven met groente – en lokale cider. Daarnaast ben ik vaak met vrienden achter een kop koffie te vinden in Whitworth Art Gallery of in Ziferblat. Dit laatste café heeft een uniek concept waarin alles gratis is, behalve de tijd die je hier doorbrengt. Je betaalt een paar cent per minuut en geloof mij: de ‘gratis’ koffie, heerlijke brownies en sfeervolle ouderwetse woonkamer zijn het meer dan waard.’

Manchester beste tips:

Relaxen bij Takk ‘Door de fijne, relaxte sfeer is dit op Reykjavik geïnspireerde koffiehuis een van mijn favoriete cafés. Wat mij betreft is dit is de beste plek in de stad voor een heerlijke brunch en een steengoede kop koffie.’ Takkmcr.com

Vintage shoppen bij Northern Quarter ‘De beste plek om te shoppen in Manchester is absoluut Northern Quarter. Deze hipsterwijk heeft zoveel eigenzinnige vintage winkels dat ik ze niet eens allemaal kan noemen, maar ga zeker naar We Are Cow en Blue Rinse. Deze laatste doet, net als veel andere winkels in deze wijk, aan ‘kilo sale’. Voor elke kilo kleding betaal je slechts 10 pond.’ Northernquartermanchester.com

Aziatisch eten bij Curry Mile ‘Manchester is een stad waarin verschillende culturen samen-komen en dat zie je bijvoorbeeld terug in Wilmslow Road, dat als bijnaam Curry Mile heeft. Binnen een halve mijl (ongeveer 800 meter) bevinden zich minstens zeventig Aziatische en Midden-Oosterse restaurants, cafés en take-aways. Check voor het allerbeste eten vooral The Shere Khan en MyLahore. Verwacht hier in ieder geval geen hordes toeristen, want rondom de Curry Mile zul je vooral studenten en locals treffen.’ The Shere Khan, MyLahore

Beeld: GettyImages