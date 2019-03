Chantal Janzen deelt prachtig plaatje van geboorte Bobby

Janzen deelde onder andere een prachtige foto waarin Bobby net geboren is en in de armen van zijn mama ligt. Bij een ander plaatje schrijft ze liefkozend: ‘Kusjes zullen we jou tot in de eeuwigheid blijven geven, onze handen zullen je altijd bijven dragen. Zo fijn dat jij bij ons bent gekomen liefste Bobby.’

James

Chantal Janzen kreeg Bobby samen met haar man Marco Geeratz. Eerder kreeg het stel al zoon James (9). Geeratz heeft drie kinderen uit een eerder huwelijk.

Bron: Instagram | Beeld: Instagram, Peter Smulders