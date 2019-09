Met prikstok en vuilniszak in aanslag tijdens de World Cleanup Day

Er is bijna geen dorp of stad in Nederland waar géén zwerfvuil wordt opgeraapt tijdens de World Cleanup Day 2019. Met de prikstok en vuilniszak in aanslag zijn vandaag duizenden vrijwilligers de straat opgegaan.

De World Cleanup Day is een wereldwijde burgeractie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken. Door het hele land zijn er verschillende opruimacties georganiseerd. De teller van World Cleanup Day Nederland staat op wel ruim 1100 opruimacties. Dat is vier keer zoveel als vorig jaar, toen ons land voor de eerste keer meedeed aan deze wereldwijde actie.

Zwerfafval is een grote ergernis. Alleen al in ons kleine kikkerlandje ligt er naar schatting maar liefst 50 miljoen kilo rommel op straat of in de natuur. Vooral het plastic afval is een groot probleem. Dat komt omdat plastic nauwelijks vergaat en al snel in de zee belandt. Al dat plastic afval heeft onwijs schadelijke gevolgen voor het zeeleven zoals wij het kennen.

Eventuele oplossingen

Met de World Cleanup Day wordt de aarde één keer per jaar dus even grondig schoongemaakt. Daarnaast wordt er ook informatie verzameld over het soort afval dat wordt gevonden. Op die manier krijgt de organisatie van de World Cleanup Day inzicht in de omvang van de vervuiling, de herkomst van het gevonden afval en het type materiaal. Daarmee kan gericht worden gewerkt aan eventuele oplossingen voor in de toekomst.

Tussenstanden over de hoeveelheid verzameld zwerfafval zullen gedurende de World Cleanup Day te volgen zijn via de social media van de Plastic Soup Foundation.

Bron: haarlemsweekblad.nl & deingenieur.nl | Beeld: Pexels.com