8x acteurs die in hun blote pielemuis op het witte doek schitterden

Acteur Chris Pine zorgde vorige maand voor een storm(pje) in een glas water: hij ging full frontal in Netflix-film Outlaw King. Deze acteurs gingen hem voor en toonden de wereld hun blote piem.

Leonardo DiCaprio

De piepjonge Leo gooit in onderstaande scène uit Total Eclipse (1995), over de verboden liefde tussen twee kunstenaars, zijn kleren uit. We vangen – héél goed spieken – een glimp op van Leo’s jongeheer.

Ben Affleck

Lil’ Ben dook op in de stomende douche-scène in Gone Girl. Die afschuwelijke rug-tattoo waren we meteen vergeten.

Jason Segel

Romcom Forgetting Sarah Marshall waren we al even vergeten, maar Jason Segel (Marshall uit How I Met Your Mother) verdient toch een plekje in deze lijst. Hij ging namelijk poedeltje naakt. Go Jason!

Michael Fassbender

Shame ooit gezien? We kunnen beter vragen: heb je de penis van Michael Fassbender ooit gezien? De buzz rond deze fantastische dramafilm over een seksverslaafde man ging namelijk vooral over Michaels indrukwekkende schlong.

Viggo Mortensen

Viggo Mortensen laat zijn Willy vrij in The Indian Runner én Eastern Promises. Beide vrij heftige films over mannen met problemen. Enfin, over één ding hoeft Viggo zich in ieder geval geen zorgen te maken.

Mark Wahlberg

Oké, deze is misschien niet helemaal eerlijk. Het gaat hier namelijk om een nepperd uit Boogie Nights. Toch blijft de prothetische penis van pornoster Dirk Diggler, gespeeld door Mark Wahlberg, een van de grootste cinema-piemels aller tijden!

Jason Biggs

Mister American Pie Jason Biggs teasede ons al de hele filmreeks, maar in American Reunion brak het moment van de waarheid ein-de-lijk aan. De penis van Jim komt voorbij, en hoe! Een doorzichtige pandeksel gaf ons dat inkijkje waar we zo lang naar verlangden.

Tom Hardy

Oké, van de irritante accenten van Tom Hardy vinden wij dingen, maar als het op zijn performances aankomt, is er niet veel te zeiken. Zeker niet als ie full frontal gaat in een keiharde actie-biopic. We presenteren: de kleine Hardy in Bronson.