8x de meest verslavende series op Netflix

Jessica Jones

De samenwerking tussen Marvel en Netflix heeft al verschillende toffe series opgeleverd, zoals Daredevil en The Punisher. Maar als we moeten kiezen, is Jessica Jones onze favoriet. Hierin volgen we een cynische detective die beschikt over bijzondere superkrachten. Met Krysten Ritter in de titelrol en David Tennant als de sadistische superschurk Kilgrave is dit het duisterste hoekje in het Marvel-universum dat momenteel op tv te vinden is.