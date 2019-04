8x remakes en reboots van films waar we niet op zitten te wachten

We hebben ons al wel vaker druk gemaakt over alle mogelijke reboots en remakes waar de bioscopen ongevraagd mee overspoeld worden. Oké, soms rollen er best geslaagde films uit. Hier echter een aantal waar we niet zoveel goede hoop voor hebben.

Terminator: Dark Fate

Releasedatum: 23 oktober 2019

We hopen ontzettend dat we er helemaal naast zitten en dat deze zesde Terminator wél vet wordt. Maar de laatste twee films uit de franchise pakten niet best uit. Hoewel het gaaf is dat zowel Linda Hamilton als Arnold Schwarzenegger weer van de partij zijn, dringt de vraag zich op of deze actiehelden niet te oud zijn om wéér Sarah Connor en de Terminator te spelen. Deze film zou zoals de titel voorspelt weleens een duister lot tegemoet kunnen gaan.

Charlie’s Angels

Releasedatum: 31 oktober 2019

Ook hier hopen we dat we het helemaal bij het verkeerde eind hebben, en dat deze reboot hartstikke leuk wordt. Elizabeth Banks regisseert, en zij heeft met Pitch Perfect 2 al laten zien dat ze een toffe meidenfilm kan afleveren. En Naomi Scott gaat dit jaar héél groot worden met haar rol in Aladdin. Maar een hoofdrol voor Kristen Stewart? Die heeft buiten haar Twilight-films nog nooit een hit gehad, op Snow Whte and The Huntsman na dan. Maar daar mocht ze voor het vervolg niet eens meer terugkomen. Misschien deed Lupita N’yongo er goed aan om voortijdig af te haken. Haar vervangster Ella Balinska is bij ons nog onbekend.

Teenage Mutant Ninja Turtles

Releasedatum onbekend

Na twee matig ontvangen films in de jaren 90, een goed ontvangen animatiefilm in 2007 en twee niet al te beste door Michael Bay geproduceerde films uit 2014 en 2016, gaat Paramount het gewoon opnieuw proberen. Is vier keer straks scheepsrecht voor Leonardo, Donatello, Michelangelo en Raphael? Het zou leuk zijn, maar laten we er niet op rekenen.

Clueless

Releasedatum onbekend

Deze komedie uit 1995 over een paar strontverwende steenrijke meiden was destijds als een parodie bedoeld, ook al leek het publiek dat amper in de gaten te hebben. De zelf-geobsedeerde Instagram-generatie zal nog minder door hebben dat het hier om een persiflage gaat, dus is die remake wel zo’n goed idee?

Pirates of the Caribbean zonder Johnny Depp

Releasedatum onbekend

Wat zegt u? Een Pirates of the Caribbean-film zónder Johnny Depp als Jack Sparrow? Dat is een idee dat meteen gekielhaald mag worden. Toch zijn de producenten van de franchise het van plan. Pluspunt: De schrijvers van Deadpool gaan ermee aan de slag, dus misschien kunnen zij dit gemis compenseren.

Resident Evil

Releasedatum onbekend

Milla Jovovich is Alice. Ze heeft de rol zes keer gespeeld, en is daarmee de meest succesvolle vrouwelijke solo-actiester ooit. Wie zou haar nou moeten vervangen in deze rol? Toch willen de producenten van de serie het gaan proberen. Een regisseur hebben ze al.

Memento

Releasedatum onbekend

Voordat Christopher Nolan-films grote breinbrekende blockbusters werden waar je al maanden van tevoren naar uitkeek, brak de regisseur van de Dark Knight-trilogie in 2000 door met dit thriller-meesterwerk. Een remake lijkt een onzalig idee, zeker omdat Nolan er zelf niet bij betrokken is. Toch gaat AMBI Pictures het proberen. Een remake om nu al snel te vergeten.

Starship Troopers

Releasedatum onbekend

De oorspronkelijke Starship Troopers was een keiharde science fiction-film vol gitzwarte humor. In de straight to video-sequels die volgden was daar weinig meer van te bespeuren. De geplande remake zou trouwer blijven aan het boek waar de film uit 1997 op is gebaseerd. Maar regisseur Paul Verhoeven vond het boek veel te fout en militant en maakte daarom juist een parodie van zijn film. De Nederlandse filmmaker heeft zich dan ook al tegen het idee van een remake uitgesproken. Het klinkt inderdaad alsof deze reboot (starship) troep wordt.