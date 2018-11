9x de leukste concerten van de week die nog niet uitverkocht zijn

Waar: Bitterzoet, Amsterdam

Wanneer: 23 november, aanvang 19.30 uur

Prijs: 17 euro

Kylie Minogue – AFAS Live

De Australische actrice Kylie Ann Minogue brak in 1988 als popster door met het nummer I Should Be So Lucky, waarna (veel) later hits als Can’t Get You Out Of My Head en Love At First Sight volgden. Tijdens haar Kylie Presents Golden-tour presenteert ze haar nieuwe album Golden, een plaat die flink wat countryinvloeden heeft.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 22 november, aanvang 19.40 uur

Prijs: vanaf 64,90 euro

Within Temptation – AFAS Live

De Nederlandse symfonische metalband Within Temptation keert voor een extra show terug naar de AFAS Live. De concerten in Amsterdam en Tilburg waren zo snel uitverkocht dat de band extra shows heeft gepland in november en december. De band is bekend van hits als Ice Queen, Shot in the Dark en Whole World is Watching.

Waar: AFAS Live, Amsterdam

Wanneer: 23 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 47,30 euro

Oscar and the Wolf – Ziggo Dome

Podiumbeest Max Colombie is de frontman van de Belgische electropopband Oscar and the Wolf. De band brak in België door met het debuutalbum Entity, dat niet lang daarna de platinastatus bereikte in Nederland. Het brein achter de band, Colombie, staat inmiddels bekend om zijn indrukwekkende liveshows; zo verkocht de band al tweemaal het Sportpaleis in Antwerpen uit. Voor fans van Balthazar en Bazart.

Waar: Ziggo Dome, Amsterdam

Wanneer: 24 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 39 euro

Jungle By Night – Carré

Negen koppen telt de Amsterdamse band Jungle By Night. Met een soepele mix van afrobeats, ethiobreaks, Turkse psych en cumbia en een arsenaal aan blazers en percussionisten heeft de band al menig internationaal concertzaal en festivalpodium op zijn kop gezet. Fans kunnen nieuw werk verwachten tijdens het concert in Carré; deze maand bracht de band het nieuwe album Livingstone uit.

Waar: Carré, Amsterdam

Wanneer: 24 november, aanvang 20.00 uur

Prijs: vanaf 21,50 euro

Jacob Banks – TivoliVredenburg

De Engels-Nigeriaanse soulzanger Jacob Banks brak afgelopen jaar uit het niets door met zijn hit Chainsmoking. Sindsdien timmert de zanger uit Birmingham hard aan de weg. Zo bracht hij Unknown (To You) uit met Timbaland en verscheen begin november zijn nieuwe album Village. Voor fans van Rag’n’Bone Man en Samm Henshaw.