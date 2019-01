9x de smerigste puistenvideo’s van Dr. Pimple Popper

Puistenkoningin Sandra Lee, aka Dr. Pimple Popper, is dankzij TLC teruggekeerd op je beeldscherm. Elke donderdag knijpt ze weer een verse, vunzige lading puisten, abcessen en pusbulten uit. Reden genoeg om een paar intens smerige filmpjes erbij te pakken.

Wees gewaarschuwd voordat je gaat kijken; de queen of cysts popt puisten als een bazin en is absoluut niet vies van een beetje pus.

1. Oma en haar puistwang

Meestal zijn het juist de oma’s die in de wangen van hun kleinkinderen knijpen. Waar die traditie vandaan komt, weet niemand. Nu krijgt ze eens zélf de volle laag. Zoete wraak (met een flinke scheut witte derrie)!

2. The Fountain of Youth

Dr. Lee laat de arme man in onderstaand knijpfilmpje squirten. Ja, echt. Kijk maar vanaf 3.05. Het spuit eruit als een fontein. Hierna wordt het zo mogelijk nog ranziger; de overblijfselen van deze puist blubberen langzaam uit zijn hoofd. Gat-ver-damme.

3. Hoofdhuidhorror

Oh, wauw. Sandra Lee zegt in dit filmpje gewoon doodleuk terwijl ze in iemands hoofd knipt: ‘It’s friday girls!’ En dan, even later: ‘Hey, how many kids you have?’ Lekker keuvelen tussendoor, moet kunnen. Het leidt echter niet af van die dikke pusworm die de dokter uit het hoofd van haar patiënt trekt.

4. Klodderkont

Deze patiënt heeft wel héél veel junk in haar trunk. De cyst in haar kont is een echte pain in the ass. Oke, genoeg met de puistenpuns. Dit monster verschuilt zich dus in iemands kont en dat is op zich al verschrikkelijk genoeg.

5. Parade van mee-eters

Lee leeft zich helemaal uit met deze bonte verzameling mee-eters. Ze poppen er in rap tempo uit en laten een spoor van pusslierten achter. Yikes.

6. Best of 2018

Wat is het toch met die puistenkaas? Het is te goor voor woorden, maar je blijft er toch naar kijken. En daarom: het aller-allerbeste van 2018! Kijk en huiver!

7. Nóg meer viezigheid

Deel twee dan maar, nu we toch bezig zijn? Brb, even kotsen…

8. Buitenaardse bult

Dr. Pimple Popper noemt dit filmpje doodleuk ‘My Little UFO Cyst’. En ja: deze puist ziet er inderdaad uit als een vliegende schotel. Even opensnijden, verdoving erin en…. knijpen maar!

9. Het leeft!

We sluiten af met iets dat de dokter zelf ‘a pretty smart cyst’ noemt. Oh god, het ding is slim?! Deze puist leidt een eigen leven en dat is een even enge als gore gedachte. Snel, uitknijpen dat monster.

Dr. Pimple Popper elke donderdag om 21.00 uur te zien op TLC.

