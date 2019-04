Hello Santa baby: Netflix maakt kerstfilm met Michiel Huisman

Spits je oren en luister goed, want wij horen de jingle bells mooi rinkelen. Komt ‘ie: Netflix komt dit jaar met een kerstfilm met de Nederlandse acteur Michiel Huisman in de hoofdrol. Zie je, dat klinkt toch als muziek in de oren?

De opnames van A Boy Called Christmas vinden deze maand plaats in Slowakije, Lapland, Praag en Londen. Dat maakte de streamingdienst vandaag bekend.

De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van schrijver Matt Haig (Reasons to stay alive) over een jongetje dat op zoek naar zijn vader terechtkomt in de magische stad Elfhelm.

Huisman deelt in de film het doek met grote sterren als Jim Broadbent, Toby Jones, Sally Hawkins, Maggie Smith en Kristen Wiig. De special effects worden verzorgd door Framestore, het bedrijf achter de veelgeprezen jeugdfilms Paddington 1 en 2 en Fantastic Beasts.

Bioscopen

Het is niet de eerste Netflix-productie waarin Huisman te zien is; eerder speelde hij de hoofdrol in het eerste seizoen van de goed ontvangen horrorreeks The Haunting of Hill House. Netflix produceert de film A Boy Called Christmas samen met StudioCanal en Blueprint Pictures.

De kerstfilm wordt in een beperkt aantal landen in de bioscopen uitgebracht, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Australië, Duitsland, Frankrijk en China. In de andere landen zal de film voor Netflix-klanten direct in de catalogus van de streamingdienst komen te staan. Waarschijnlijk valt Nederland onder de tweede categorie. Maakt ons helemaal niets uit, zolang we maar naar Michiel kunnen zwaaien.

Bron: ANP, beeld: ANP