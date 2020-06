A shoulder to cry on…: Temptation’s Elke niet te spreken over déze kandidaat

‘A shoulder to cry on… is a d*ck to ride on.’ Wie kan zich deze beruchte uitspraak in Temptation níet herinneren. Nou, bij Elke staat-ie in ieder geval in haar geheugen gegrift en ze is dan ook niet te spreken over deze kandidaat.

Mathieu was namelijk de steun en toeverlaat voor de brunette toen Arda zichzelf even helemaal verloor in Eline. Hield hij niet meer van haar? Was ze wel goed genoeg? Hartverscheurende uitspraken, maar ook de verleider blijkt achteraf ab-so-luut geen lieverdje te zijn geweest.

Elke kandidaat

Aan radiozender MNM vertelt Elke: ‘Toen ik het voor het eerst hoorde dacht ik: ‘Mathieu, wat zeg jij nou?’ Want zo was hij helemaal niet tegen mij. Na de show stuurde ik hem ook gelijk een berichtje, ‘What the f**k zeg jij, maat?’ Hij zei dat hij ‘er niets meer van wist’. Ach, het zal wel..’ Ja, ja, geheugenverlies. Wie gebruikte die smoes nu eerder? Oh ja, de CEO van Fuckboy Airlines: Zach.

Vreemdgaan

Wanneer haar in een mukbang-video met Youtuber Dephlin Jacobs gevraagd wordt of ze geen wraak wilde nemen op Arda, kan ze ook niet bedenken met wie ze dat zou hebben gedaan. ‘Ik ging wel veel met Matthieu om, maar dat was puur vriendschappelijk. Vanuit mijn kant althans. Misschien wilde hij wel gewoon n**ken en door, haha. Maar zeker niet op tv, echt niet. Bij momenten vergeet je de camera wel, maar ik heb daar teveel zelfrespect voor.’

Steun

Echt veel steun kreeg ze dan misschien niet van de vrijgezellen, maar gelukkig had ze altijd nog medekandidaten én presentatrice Annelien. ‘Ja, ik heb echt heel veel aan haar gehad. Ze heeft me veel geknuffeld, dat was heel fijn’, verklaarde ze nog aan MNM. En Rick? Die kan ook rekenen op lof. Vooral zijn humor viel goed in de smaak bij Elke. Toch geen ‘Stooksteder’, die Brandsteder.

Bron: Love Reality | Beeld: RTL