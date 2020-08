Aftellen! Tranentrekker ‘A Star is Born’ komt déze week nog naar Netflix

Heb jij de hit ‘Shallow’ grijsgedraaid en moet je al een traantje laten als je alleen al dénkt aan de verhaallijn van ‘A Star is Born’? Dan hebben we goed nieuws voor je. De populaire film met Lady Gaga (34) en Bradley Cooper (45) kun je binnenkort ein-de-lijk kijken wanneer je maar wil. De kaskraker staat over een paar dagen (!) op Netflix.

Oh Oh: ‘Film ‘A Star Is Born’ is reden voor breuk Bradley en Irina’

Trommel je vriendinnen maar op, sla een fles wijn (of twee) in en haal de nodige snacks in huis, want binnenkort is het de hoogste om een filmavond te plannen. A Star is Born komt namelijk deze week naar Netflix, op 20 augustus om precies te zijn. Op een donderdag, dus kun je er meteen een lang weekend met de meiden van maken.

In A Star is Born kruipt Lady Gaga in de huid van Ally, een rijzende popster. Ze ontmoet countryzanger Jackson Maine (Bradley Cooper), die op dat moment op de rand van de afgrond staat. De twee worden verliefd op elkaar en Jackson doet er alles aan om zijn nieuwe vlam in de spotlights te zetten. Zijn eigen carrière komt op een gegeven moment in de schaduw van die van Alley te staan, wat steeds moeilijker wordt voor het personage van Cooper. A Star is Born was een ware filmdoorbraak voor Lady Gaga; de zangeres sleepte er zelfs haar eerste Oscar mee in de wacht.

Chemie Lady Gaga en Bradley Cooper

De chemie tussen Lady Gaga en Bradley Cooper spat letterlijk van het scherm in A Star is Born. Toen Gaga vlak voor de Oscars haar verloving met Christian Carino verbrak, werd dan ook meteen gedacht dat de acteur daar weleens iets mee te maken zou kunnen hebben. Niet lang daarna liep ook Bradley’s relatie met model Irina Shayk op de klippen, wat de situatie nóg meer verdacht maakte. Het kón niet anders: Gaga moest een flinke vinger in de pap hebben gehad bij die breuk. Toch bleven zowel Gaga als Bradley ontkennen en uiteindelijk bleek de zangeres tóch voor de charmes van een andere man te zijn gevallen: Michael Polansky.

