Aaaaaaand cut! Bibi Breijman stopt met vloggen

Dat het dodelijk vermoeiend kan zijn om jezelf continu in het middelpunt van de aandacht te zetten, is een kwartje dat bij steeds meer vloggers valt. Eerder deze week gaf Monica Geuze daarom aan haar camera voorlopig neer te leggen. En nu kondigt ook Bibi Breijman aan dat ze stopt met het filmen van haar dagelijkse bezigheden. Ze wil zich volledig gaan focussen op haar muzikale carrière.

“Dreams”

Dat laat de 29-jarige YouTuber weten op Instagram. Daar schrijft ze: ‘De laatste maanden ben ik erachter gekomen dat mijn grote droom maar blijft terugkomen in mijn hoofd: het schrijven en co-produceren van mijn eigen songs.’

Ze schrijft dat ze de afgelopen maanden veel tijd heeft besteed aan die droom, maar komt tot een conclusie die we allemaal kennen: we hebben maar 24 uur in een dag. Ruimte voor vloggen was er bijna niet meer. ‘Tijdens dit proces ben ik erachter gekomen dat ik mijn hoofd moet leegmaken. Dat betekent dat, wil ik dit goed doen, het vastleggen van mijn leven en het consequent kunnen uploaden van mijn video’s even on hold moet.’

Bibi trakteert haar vaste kijkers nog op een laatste video, die vandaag om 12:00 uur online komt. ‘Maar daarna heb ik zoveel nieuws voor jullie! Ik hoop op begrip en dat ik jullie straks kan belonen voor jullie geduld met heel veel mooie en persoonlijke creativiteit.’

Bibi Breijman

Bibi werd in 2010 bij het grote publiek bekend toen ze meedeed aan Oh oh Cherso. Daarna ontpopte ze zich als vlogger, waarin ze lief en leed voor de camera deelde. Zo ging de vlog uit 2018 waarin ze huilend haar burn-out aankondigde flink viral. In 2017 won ze samen met haar coach Waylon de zangwedstrijd It Takes Two. Het was daar dat Waylon en Bibi verliefd op elkaar werden. Inmiddels hebben ze samen een dochtertje, Teddy.

