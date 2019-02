Aankomende aflevering Wie is de Mol? belooft spannender te worden dan ooit

Afgelopen zaterdag hoefde (weer) niemand Wie is de Mol? te verlaten. Als goedmakertje belooft de aankomende aflevering extra spannend te worden.

Het officiële Twitter-account van WIDM heeft een preview naar buiten gebracht van de aankomende aflevering. Op de eerste beelden zie je al een aantal indrukwekkende spellen en hoor je kandidaat Jamie zeggen: ‘Dit is de allerspannendste executie ooit’.

Dubbele executie?

Opvallend is ook dat Sinan nergens te bekennen is. Molloten speculeren dan ook over een dubbele executie of de executie aan het begin van de aflevering. Wat denk jij?

“De allerspannendste executie van Wie is de Mol? ooit…”- #widm, zaterdag om 20.30 uur bij @AVROTROS op @NPO1. pic.twitter.com/1BTQ7FKynF — Wie is de Mol? (@WieIsDeMol) 13 februari 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: AVROTROS