Wie durft? Je kunt je nu aanmelden voor ‘Kamp van Koningsbrugge’

Doe jij met gemak 30 push-ups, 40 sit-ups en deins je ook niet terug voor een beetje viezigheid? Dan wordt jij gezocht! Het populaire programma Kamp van Koningsbrugge komt terug met een tweede seizoen en ze zijn opzoek naar kandidaten. Dus zie jij het wel zitten om deel uit te maken van The Special Forces? Dan is het tijd om je aan te melden.

Kamp van Koningsbrugge is terug

Jeroen van Koningsbrugge is opnieuw opzoek naar 15 gewone burgers die de strijd aan durven te gaan. Burgers die fysiek én mentaal sterk genoeg zijn om één van de zwaarste opleidingen te volgen, die van The Special Forces, de best getrainde militaire eenheid van ons land. IJzeren discipline, wilskracht én motivatie tot op het bot zijn nodig om deze uitdaging te volbrengen. Want slechts 3% van de deelnemers slaagt normaal gesproken voor deze opleiding.

Aanmelden

Zie jij het wel zitten? Top! Je kunt je via dit inschrijfformulier opgeven. Moet je er toch nog even over nadenken? Kan ook! Inschrijven kan tot en met 31 juli 2021, dus je hebt nog wel even.

Succes van seizoen 1

Het eerste seizoen van het programma was een groot succes. Kamp van Koningsbrugge scoorde wekelijks zo’n miljoen kijkers en ook Defensie had er profijt van. Toen het programma op de buis was kreeg het Korps Commando Troepen gemiddeld vijf aanmeldingen per dag, terwijl dit er normaal gesproken slechts één of twee zijn. Hoewel het programma laat zien dat de opleiding ontzettend pittig is, inspireerde het toch een hoop kijkers om de uitdaging aan te gaan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kamp Van Koningsbrugge (@kampvankoningsbrugge)

Bron: AVROTROS | Beeld: AVROTROS