Stranger Things al in een paar dagen helemaal uitgekeken? Geen zorgen. Je hoeft niet bang te zijn om in een zwart gat te vallen. Door deze series staat jouw wereld ook volledig ‘upside down’.

Want ja, je moet iets nu La Casa de Papel nog nét niet op Netflix staat (vrijdag, we herhalen, vrijdag!). Dit fijne lijstje helpt je door deze moeilijke periode heen, want we snappen dat je nog even moet herstellen van het einde van Stranger Things. Eén woord: huilen.

The Dark

Seizoen 1 hiervan nog niet gezien? Foei. The Dark is een echte must-see voor als je wel van een beetje sci-fi houdt. We willen natuurlijk niet te veel verklappen, maar om je een idee te geven: in het dorpje Winden gebeuren gekke dingen sinds een jongetje op mysterieuze wijze verdwijnt. Geef het even de tijd (ja dit is een hint) en voor je het weet ben je hooked. Inmiddels staat het tweede seizoen ook al op Netflix.

The Rain

Oók The Rain is een absolute must-see. Met twee seizoenen ben je ook nog wel even zoet. Door een agressief virus in – je raadt het waarschijnlijk al – de regen is het bijna onmogelijk om te overleven. En wie heeft dit in godsnaam veroorzaakt? Ga mee op deze spannende zoektocht en je zit gegarandeerd continue op het puntje van je stoel.

The OA

The OA kan natuurlijk niet missen in dit lijstje. Tel een hoop mysterie op bij rare gebeurtenissen en je hebt een serie die zeker het bekijken waard is. Prairie wordt na een busongeluk blind en vervolgens geadopteerd. Maar dan gaat het helemaal mis. Een gekke onderzoeker ontvoert haar om onderzoeken te doen op haar en andere mensen met een bijna-dood-ervaring.

Chilling Adventures Of Sabrina

Ja, er mag heus ook wel een luchtigere serie voorkomen in dit lijstje. Vroeger die-hard fan van Sabrina The Teenage Witch? Dan ga je dit geweldig vinden. Want Sabrina is terug van weggeweest en in een nieuw hedendaags jasje gestoken. Ook hier loert het kwaad vanuit een andere wereld…

The Society

Deze serie is nog relatief nieuw: pas afgelopen mei verscheen dit pareltje op Netflix. Een groep tieners treft na een schoolreisje hun woonplaats compleet verlaten aan. Iedereen die ze kennen zijn pats boem weg. Maar is dat wel helemaal het geval? De overgeblevenen proberen een samenleving te vormen, alleen dat gaat niet altijd even makkelijk.

The Mist

The Mist is een absolute aanrader voor als je gek bent op gruwelijke wezens die vanuit het niks op komen duiken. Denk Stranger Things, maar dan nog net iets heftiger. In dit geval hangt er een mist waardoor de inwoners van een dorp in de Amerikaanse staat Maine niet meer met elkaar kunnen communiceren. Komt dit je bekend voor? Dat kan kloppen. Het verhaal is gebaseerd op een boek van Stephen King én in 2007 verscheen ook al een film over dit verhaal.

Sense8

Geloof je in telepathie en bovennatuurlijke krachten? Dan past Sense8 helemaal in jouw straatje. Acht mensen verspreid over de wereld blijken in verband met elkaar te staan. Niet alleen hebben ze bijzondere krachten, ook kunnen ze via telepathie elkaar op de hoogte houden. Deze superpowers kunnen natuurlijk niet lang verborgen blijven en dan is nog maar de vraag of de acht veilig kunnen blijven.

The 100

Stel je voor: de aarde is niet meer bewoonbaar voor ons mensen. Maar ja, je wil toch overleven. De oplossing? De mensheid naar de ruimte sturen. Klinkt als een goed plan, maar natuurlijk is er een kink in de kabel. In het ruimteschip waar een deel van ons ras overleeft, de Ark, is slechts een beperkte hoeveelheid zuurstof. De overbevolking heeft als gevolg dat al voor de kleinste misdrijf je tot de dood veroordeeld wordt. Ben je minderjarig, dan wordt je vastgehouden tot je oud genoeg bent. Honderd jongen wacht dit lot, maar wat als de aarde nu tóch weer leefbaar blijkt te zijn? Deze honderd (vandaar de titel) worden teruggestuurd, maar daar wacht ze een onaangename verrassing.

Bron: HLN, Cosmopolitan | Beeld: Still