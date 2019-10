Dat een deelname aan Expeditie Robinson niet niks is, blijkt elk jaar maar weer. Kandidaten verliezen heel wat kilo’s en in het geval van Eva Koreman ook een kies en wat plukken haar.

De 3FM-dj heeft dan ook fysiek gehavend het Expeditie Robinson-eiland verlaten. Dat vertelde zij in een groot interview op NPO Radio 2.

Aanslag op je lijf

‘Het is een enorme aanslag op mijn lijf geweest’, bekende ze. ‘Mijn haar valt uit, er is een kies afgebroken terwijl ik in mijn normale leven nog nooit een gaatje heb gehad. En ik merk dat het heel moeilijk is om weer op conditie te komen; het gewichtsverlies en het weinige eten vreet echt je spieren op.’

Condoom

Eerder vertelde Koreman al dat zij een condoom met vitaminepillen had meegesmokkeld in haar bikinitopje. ‘En ik had ook een mooi boek bij mij’, voegde zij daar op NPO Radio 2 nog aan toe. ‘Misschien had ik nog iemand kunnen voorlezen als de tv-ploeg ‘s avonds weg was. En ik dacht het lezen vooral te gaan missen op het eiland.’ Tijdens de eerste verrassingsinspectie werd het boek echter gevonden.

Geen seks

Het condoom was overigens niet bedoeld voor het hebben van seks op het eiland, beklemtoonde de radiomaakster nogmaals. ‘Geloof me; het eerste dat weggaat als je honger hebt, is je humor en je libido. Of de humor is teruggekomen mogen andere mensen bepalen. Maar met het libido is het gelukkig na de terugkeer van het eiland weer helemaal goedgekomen.’

Bron: ANP | Beeld: RTL