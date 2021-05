Aardig gevonden worden zónder iets te zeggen: zo doe je dat

Als we nieuwe mensen leren kennen, willen we natuurlijk graag aardig gevonden worden. En in sommige gevallen is het zelfs van belang dat mensen je leuk vinden. Natuurlijk moeten mensen je nemen zoals je bent, maar er zijn kleine trucjes die je kunnen helpen in het krediet te komen bij iemand. Zélfs zonder maar een woord te zeggen.

In Japan is namelijk onderzoek gedaan naar het verhogen van je likeability. En wat bleek? Je hoeft alleen maar te knikken.

Knikken naar je gesprekspartner

Tijdens het onderzoek werden de deelnemers achter een computer gezet. Hen werd gevraagd om een figuur te beoordelen. De figuren knikten, schudden hun hoofd en zaten stil. En wat bleek? De knikkende figuren werden het aardigst gevonden. Conclusie van het onderzoek is dan ook dat in veel verschillende culturen knikken helpt bij aardig gevonden worden.

Overdrijf het niet

Niet gek, want door te knikken als een ander praat toon je interesse, zien mensen dat je oplet en wordt bevestigd dat je luistert. Allemaal zaken die belangrijk zijn als je iemand leert kennen. Betekent natuurlijk niet dat je de godganse dag ‘ja’ moet knikken op alles wat wordt gezegd of gevraagd, want meepraters vallen over het algemeen ook snel door de mand. Maar een knikje: dat doet het dus altijd goed.

Bron: Bedrock | Beeld: Getty Images