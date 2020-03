De 25-jarige actrice Abbey Hoes spreekt zich opnieuw uit over mishandeling en aanranding. Dat deed ze vorig jaar al eens, toen ze deel uitmaakte van de campagne Women’s Rights Challenge. Nu spreekt ze in het online programma ‘Biechten bitch’ van BNNVARA opnieuw over deze onderwerpen.

Abbey Hoes over aanrandingen

Vorig najaar deed de actrice al uit de doeken dat ze zomaar op straat werd aangerand. Daarover vertelde ze toen in het tijdschrift Grazia: ‘Ik liep naar mijn werk en er hing een man uit het raam van zijn auto die riep: ‘Hey hoertje, ik wil je beffen’ en meer van dat soort gore praat. Ik stak mijn middelvinger op, waarna hij de auto neerzette, naar me toe liep en me met zijn vuist in mijn gezicht sloeg. Ik riep: ‘What the fuck doe je?’ Hij wilde me nog een keer slaan en toen heb ik het op een rennen gezet, mijn vader gebeld en het kenteken doorgegeven.’

In Biechten bitch benadrukt ze dat ze niet een keer, maar een ‘goed aantal rare dingen’ heeft meegemaakt. De ervaring die deze keer deelt is minstens zo ‘fraai’. ‘Ik heb zelfs iemand gehad die gewoon zo brutaal was om door mijn panty heen zijn vinger in mijn anus te doen’, biecht Abbey op. ‘Dat is toch bizar?’ vraagt ze zich af in de video.

#metoo

Als Abbey vervolgens de vraag krijgt of ze op werkgebied wel eens zoiets heeft meegemaakt, geeft ze een bevestigend antwoord. ‘Ik heb ook wel eens gehad dat een regisseur dacht: ‘Als ik jou nou dronken voer en met je naar bed ga, dan wil je vast heel graag deze hoofdrol hebben’, vertelt ze. ‘Ik heb hem vervolgens van mij af geduwd.’

Vorig jaar sprak Abbey nog haar verbazing uit over het feit dat de politie haar afraadde om aangifte te doen. ‘De man was bij hen bekend, maar er was geen bewijs, omdat het op een stil weggetje gebeurde waar niemand anders was.’

Kortom: de politie kon er niets mee. ‘Ze hebben regels die ze moeten naleven en binnen die regels is volgens mij nog geen goed systeem voor dit soort dingen.’

