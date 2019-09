Abbey Hoes werd mishandeld, maar deed geen aangifte omdat de politie dat afraadde

Abbey Hoes wil mensen ervan bewust maken dat vrouwengeweld niet iets is wat alleen in het buitenland gebeurt: ook in Nederland is het aan de orde. De actrice werd er zelf slachtoffer van.

‘Ik liep naar mijn werk en er hing een man uit het raam van zijn auto die riep: ‘Hey hoertje, ik wil je beffen’ en meer van dat soort gore praat’, vertelt Abbey in een interview met Grazia.

‘Ik stak mijn middelvinger op, waarna hij de auto neerzette, naar me toe liep en me met zijn vuist in mijn gezicht sloeg. Ik riep: ‘What the fuck doe je?’ Hij wilde me nog een keer slaan en toen heb ik het op een rennen gezet, mijn vader gebeld en het kenteken doorgegeven.’

Geen aangifte

Eenmaal aangekomen op haar werk, belde ze de politie. Die raadde haar echter af om aangifte te doen. ‘De man was bij hen bekend, maar er was geen bewijs, omdat het op een stil weggetje gebeurde waar niemand anders was.’

Kortom: de politie kon er niets mee. ‘Ze hebben regels die ze moeten naleven en binnen die regels is volgens mij nog geen goed systeem voor dit soort dingen.’

Women’s Rights Challenge

Abbey komt op voor vrouwenrechten met de campagne Women’s Rights Challenge, die van start gaat op 1 oktober. Deelnemers werken met behulp van een trainingsschema gedurende 35 dagen toe naar 35 push-ups. Dat getal staat symbool voor de 35 procent van alle vrouwen in de wereld die te maken krijgt met een vorm van geweld.

Beeld: Kee & Kee van Sticky Stuff