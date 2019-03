Jan uit ‘Abducted in Plain Sight’ geeft aan dat dít deel van de documentaire niet klopt

Als je nog op zoek bent naar een waargebeurde documentaire die te absurd voor woorden is, dan is Abducted in Plain Sight het antwoord. Toch beweert Jan – het meisje dat twee keer toe ontvoerd werd door een vriend van de familie – dat er ook zaken niet kloppen in het verhaal op Netflix.

Voor als je ‘m nog niet gezien hebt, hop, ga dat doen. Een korte samenvatting: Jan Broberg werd als kind wel twee keer gekidnapt door haar buurman Robert ‘B’ Berchtold, die ook nog eens een goede vriend van de familie was. Na haar laatste verdwijning weigerde ze lange tijd aangifte te doen, omdat het 12-jarige meisje ervan overtuigd was dat ze ontvoerd werd door aliens en het haar lot was om samen met ‘B’ te zijn. Vervulde ze deze wens niet, dan zouden er erge dingen gebeuren met haar familie…

Trauma

In de documentaire is ook te zien hoe ‘B’ vraagt of hij als een soort therapie in het bed van Jan mag slapen. Hij zou een traumatische ervaring hebben gehad in zijn jeugd die alléén op deze manier op te lossen is. Haar ouders staan dit toe en het misbruik gaat dus door. Toch zegt Jan nu dat deze gebeurtenis niet helemaal waar is.

Niet IN bed

Volgens haar sliep ‘B’ namelijk niet IN bed, maar hij lag ‘slechts’ op het bed wanneer ze in slaap viel. Jan vertelt aan Entertainment Tonight: ‘Dat is een deel van de documentaire dat ik zou willen veranderen, omdat hij niet in mijn bed heeft geslapen. Hij lag op de bovenkant van mijn bed, net als mama, papa of iemand anders toen ik 9, 10 of 11 was: een verhaal voorlezen en kietelen op je rug tot je in slaap valt.’ Jan lijkt het dus zelf nog steeds te zien als écht een manier om ‘B’ zijn trauma te laten overwinnen. Bijzonder.

