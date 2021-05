About time: uitleg over clitoris ook in biologieboek middelbare scholen

Denk eens terug aan die ene bewuste biologieles. Die les waarin het ging over “seks”. Nou ja, seks. Voortplanting. Niet zwanger worden en de werking van de penis stonden op het menu. Maar het vrouwelijk geslachtsorgaan? Die werd geskipt. Tot nu: Uitgeverij Malmberg heeft het boek ‘Biologie voor jou’ geüpdatet en dat betekent dat de vulva nu prominent op de kaart staan.

Als je er over nadenkt is het natuurlijk ook van de zotte. Van de man werd de hele penis uitgebreid beschreven en benoemd, maar van de vrouw niet. ‘Dat is nu aangepast. Hierdoor is de uitleg gelijkwaardiger geworden’, vertelt eindredacteur van het boek Lineke Pijnappels aan RTL Nieuws. Dankzij haar hebben nu bijna alle tweedeklassers geleerd over de clitoris.

Penis en niet zwanger worden

Je herinnert het je misschien zelf ook nog wel van de biologielessen: het ging vooral om niet zwanger raken (de legendarische condoom om banaan-situatie) en hoe de penis werkt. Stijf worden, ejaculeren, noem het op. Terwijl de clitoris en de penis eigenlijk hetzelfde werken. ‘Ze zwellen allebei op als ze worden gestimuleerd, maar de penis is groter en zit aan de buitenkant en is dus zichtbaarder’, zegt Pijnappels in het interview met RTL Nieuws.

‘Geen duidelijke reden voor orgasme vrouw’

Het feit dat het niet beschreven stond is volgens Pijnappels te wijten aan het ondergeschikte belang van het orgasme voor de vrouw. Bij mannen gaat het om zaadlozing, maar bij vrouwen werd het niet echt gezien als belangrijk. Inmiddels weten wij natuurlijk al beter, maar is het belangrijk dit ook aan de jongere generaties over te brengen. Dit boek helpt daar zeker bij.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: © Uitgeverij Malmberg