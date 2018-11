Ach wat een cadeautje: Fabrizio opent tweede tattooshop speciaal voor Pommeline

Het zijn nogal tortelduiven bij elkaar, Pommeline en Fabrizio. Sinds de twee een koppel vormen zijn ze onafscheidelijk, overspoelen ze elkaar met rozen, sushi, liefde en cadeaus. Na een romantisch aanzoek van Fabrizio – uiteraard óók gedeeld op social media – is het nu tijd voor de volgende stap: Fabrizio geeft Pommeline een tweede filiaal van zijn tattooshop cadeau.

Everyday I give you more

Dat cadeau is tweeledig: enerzijds kunnen Fabrizio (25) en Pommeline (24) de drukte niet meer aan. Hun filiaal in het Belgische Beringen bast uit haar voegen en ze kunnen niet meer voldoen aan de grote vraag. Anderzijds had Pommeline last van heimwee en kiest Fabrizio er daarom voor om het tweede filiaal in haar ouderlijke woonplaats te openen.

‘De nieuwe zaak is eigenlijk een soort cadeautje van hem voor mij,’ vertelt Pommeline tegenover Story. ‘Fabrizio vond dat hij een tweede zaak moest openen in mijn geboortestreek. Zo kan ik de nieuwe shop altijd handig combineren met een bezoekje aan mijn familie, want tot nu toe speelde mijn leven zich natuurlijk grotendeels bij Fabrizio in Limburg af. En dan loerde de heimwee naar mijn roots soms om het hoekje.’

Fabrizio’s Tattoo saloon 2.0

Sinds hun bekendheid hebben Fabrizio en Pommeline qua drukte niets te klagen. ‘Mijn planning zit al vol tot april 2020,’ aldus Fabrizio. ‘Die van Pommeline tot de zomer van volgend jaar. Ik heb zelfs iemand extra moeten aannemen in Beringen. Zij is nu nog in opleiding, maar zal snel aan de slag gaan. In de vestiging in Merelbeke zijn twee ervaren tatoeëerders aan het werk. Zij zijn overigens ook al voor de komende twee maanden volgeboekt. En dat terwijl de shop pas een week open is, fantastisch toch?’

