Ach manneke toch: Justin Bieber in tranen om Billie Eilish

Het moment waarop Billie Eilish op Coachella plotseling oog in oog stond met haar grote idool Justin Bieber telt inmiddels vijf miljoen views op YouTube. Nu blijkt die liefde wederzijds: in een interview met Beats 1 zien we Justin Bieber met tranen in zijn ogen over Billie Eilish praten.

Zij is nét achttien jaar geworden en de grootste wereldster van het moment, hij is ‘al’ 25 jaar en bracht afgelopen vrijdag zijn vijfde studioalbum (Changes, red.) uit. Eén ding hebben de twee popsterren met elkaar gemeen: tijdens hun tienerjaren werden ze wereldberoemd. Als doorgewinterde tienerster voelt Justin Bieber zich nu verantwoordelijk voor de jonge Billie: ‘Ik wil niet dat ze meemaakt wat ik heb meegemaakt.’

Ze mag hem altijd bellen

Ook zegt de Biebs dat hij Billie Eilish graag haar ding wil laten doen, maar dat ze hem altijd mag bellen als ze hulp nodig heeft. Terwijl hij die woorden uitspreekt, rollen de tranen over zijn wangen. Het tonen van emoties blijkt overigens Justin’s nieuwste ding: de afgelopen tijd laat hij een nieuwe kant van zichzelf zien en spreekt hij open over zijn problemen. Zo komen zijn arrestaties, rechtszaken, depressie en drugsmisbruik meerdere keren aan bod in recente interviews.

Ook Billie Eilish heeft het fragment gezien, zo blijkt uit een post op Instagram. Daar deelt ze het fragment, inclusief wat foto’s van vroeger, waarop te zien is dat ze groot Bieber-fan is. Biebs en Billie maakten samen al een nummer, een remake van Billie’s monsterhit Bad Guy waarop Justin Bieber een couplet meezingt.

