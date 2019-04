Opgeven maar: ‘First Dates’ zoekt weer achtergrondeters

Verdrinken in de blauwe ogen van barman Victor? Dat willen we elke dag wel. Mocht je het toch iets te eng vinden om je op te geven voor First Dates, dan hebben we goed nieuws: het programma zoek weer achtergrondeters.

Is er iets enger dan op camera misschien wel de liefde van je leven ontmoeten? Don’t think so. Doe ons dan maar de achtergrondpositie, waarbij we lekker op een afstandje alles kunnen bekijken. Tel daar een overheerlijke maaltijd bij op en je hebt wat ons betreft het droomuitje te pakken. Oké, je mag misschien niet ongegeneerd gaan staren – jammer -, maar een beetje alles in de smiezen houden kan zeker.

Achtergrondeters

De functie der functie komt namelijk weer vrij: je kunt achtergrondeter worden bij First Dates. De vereisten? Eigenlijk vrij weinig. Wel moet je zelf je eten betalen (€17,50) en naar Amsterdam kunnen komen. De opnames vinden plaats in juni, dus het is ook wel handig als je dan alvast een gaatje vrijhoudt in je agenda. Opgeven kan via deze link. See you soon, Victor.

Bron: Linda | Beeld: BNN-VARA