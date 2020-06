Oh oh, het is hommeles bij Huize KarJenner. Zusjes Kendall en Kylie kampen met achterstallige rekeningen, die ze door toedoen van het Covid19-virus niet hebben betaald. Hoe zit dat?

Kendall & Kylie

In juli 2015 lanceerden Kendall en Kylie Jenner hun kledinglijn @kendallandkylie. Mét succes, want in 2017 was de kledinglijn verkrijgbaar bij 390 verkooppunten in de Verenigde Staten en 975 verkooppunten wereldwijd. In meerdere interviews gaven de zusjes de indruk dat ze betrokken waren bij de lijn, hoewel het niet duidelijk is of hun betrokkenheid tegenwoordig niet meer is dan het modelleren van de collecties.

Annulering

Global Brands Group, het bedrijf dat het label achter de schermen runt (vergelijkbaar met Inditex), kondigde in maart al aan dat als gevolg van Covid19 de productie van hun zomercollectie van hun merken geannuleerd zou worden bij leveranciers. Nu denk je misschien ‘ja logisch’ maar een groot deel van deze collecties was al geproduceerd.

Kledingarbeiders

Kledingarbeiders die in de fabrieken werken waar de kleding van deze merken is geproduceerd, behoren tot de meest kwetsbare beroepsgroepen ter wereld. Zelfs buiten een pandemie, laat staan toen het coronavirus om de hoek kwam kijken. Doordat er minder geshopt werd, daalden de verkopen in de detailhandels en dat leidde tot geannuleerde bestellingen bij de fabrieken. Hierdoor moesten de fabrieken het werk staken, waardoor kledingarbeiders – die vaak balanceren op de rand van armoede – niet betaald kregen. Bestellingen die al waren geproduceerd, werden geannuleerd, waardoor de fabrieken wel met de rekening van hún leveranciers – die van hun grondstoffen – bleven zitten.

Miljardair

Inmiddels hebben veel winkels hun deuren heropend en loopt het geld weer mondjesmaat binnen. Maar fabrieken wachten nog steeds op betaling voor oude koopwaar die misschien nooit wordt verzonden. Dit handelen komt ook de zusjes Jenner op veel kritiek te staan. Kylie is ’s werelds jongste miljardair, maar in hoeverre draagt ze bij aan een duurzame wereld? Want de klappen voor de fabrieken geeft de niet-duurzaamheid van het systeem maar weer eens aan. We kunnen fabrieken wel prijzen omdat ze duurzaam katoen gebruiken, vanwege Covid19 is gebleken dat de systemen zelf níet duurzaam zijn.

Het Instagram-account @diet_prada, dat misstanden in de modewereld aan de kaak staat, heeft een shoutout gedaan naar Kendall en Kylie. De zusjes hebben nog geen reactie gegeven.