Acteur Thomas Cammaert ‘Ik ben intens in balans’

Het ene moment staat hij op de planken in een zwaar toneelstuk, het andere doet hij mee aan Dance dance dance. Thomas Cammaert (35) laat zich duidelijk niet in een hokje stoppen.

Je doet wel veel tegelijk…

‘Ja, de afgelopen maanden zijn heel heftig geweest. Ik werd gevraagd om met Susan Visser aan Dance dance dance mee te doen, iets wat ik vanaf seizoen 1 al wilde. Het betekende achttien uur per week trainen, en ondertussen speelde ik ook nog in een voorstelling van ITA, het Internationaal Theater Amsterdam. En toen kwam er nóg een buitenkansje voorbij: mijn eerste buitenlandse productie, de Amerikaanse Nickelodeon-serie Hunterstreet. Gelukkig werd die in Nederland gefilmd en waren alle partijen bereid om het agenda-technisch op elkaar af te stemmen. Het was letterlijk alleen maar werken en tussendoor dutjes doen. Mijn hart begon er zelfs van over te slaan, zo hectisch was het. Maar ik wist dat ik vanaf half juli anderhalve maand vrij zou zijn. Inmiddels heb ik vakantie gehad en kan ik opgeladen aan de repetities voor Lazarus beginnen.’

Je ziet niet vaak acteurs zware toneelstukken met Dance dance dance combineren.

‘Ik kies er heel bewust voor om me niet te binden aan één ding. Ik zou een heel serieuze toneelacteur kunnen zijn of juist een commerciële acteur, maar ik vind zo veel dingen leuk: zingen, dansen, acteren, films, series, op het toneel staan. Ik wil dit werk graag tot mijn tachtigste blijven doen. Als ik me nog maar op één ding zou mogen focussen, zou ik geen gelukkig mens zijn. Volgens mij vinden ze het bij ITA wel grappig dat ik Dance dance dance doe. Wel heb ik met mijn agent besproken dat ik na Wie is de mol?, Ranking the stars en Dance dance dance commercieel gezien genoeg exposure heb gehad en me nu weer even ga richten op film, televisie en theater. Terug naar de basis dus.’

Hoe waren de opnames van Dance dance dance?

‘Heel zwaar, want het niveau is hoog en je gaat iets doen met je lichaam wat het niet gewend is. Ik danste al graag tijdens het uitgaan, maar had weinig techniek. Ik bleek gelukkig feeling te hebben voor het dansen en pikte de pasjes snel op. Soms was ik na een zware draai- of repetitiedag om acht uur ’s avonds bij de dansstudio en moest ik tot half elf doordansen. Eigenlijk wil je dan alleen maar op de bank liggen. Maar dan ging de muziek aan en had ik er meteen weer zin in. Het is zó leuk!’

En het leverde je een afgetraind lijf op, zagen we op je Instagram-kiekjes…

‘Ja die paar blokjes extra op mijn buik waren een leuk cadeau. Ik ben wel ijdel, sport normaal ook al drie tot vier keer in de week. Aan de ene kant om er leuk uit te zien in zwembroek, maar vooral ook omdat ik gezond oud wil worden. Iedere acteur is wel een beetje ijdel, maar je moet er niet in doorslaan, want in een rol moet je te allen tijde lelijk durven zijn. Instagram is een verijdelde versie van jezelf, daar gebruik je toch sneller een filter of kies je bewust goed gefotografeerd beeld.’

Wat kun je vertellen over Lazarus?

‘Het is geen ‘gewone’ musical met danspasjes en vrolijke liedjes. Het is een stuk dat wordt geregisseerd door Ivo van Hove van ITA, met originele Bowie-nummers. Heel rauw en vet en ontsprongen aan het brein van David Bowie; zijn laatste cadeau aan de wereld. Ik speel Michael, een vriend van de hoofdpersoon. Het verhaal is moeilijk uit te leggen, je moet het gewoon zien.