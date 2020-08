Pardon!? Deze acteurs cashten bizarre bedragen voor één film

Hollywood kent rangen en standen: veel acteurs en figuranten verdienen een peuleschil, terwijl de échte sterren keihard cashen. Deze acteurs hoeven in elk geval nóóit meer te werken.

Hoewel Dwayne Johnson vorig jaar de best betaalde acteur was, net als het jaar daarvoor, sprokkelt hij zijn geld bij elkaar met sponsorcontracten én meerdere films per jaar. Nou ja, ‘sprokkelt’… de actieheld loopt met miljoenen tegelijk binnen. Toch zijn er sterren die met één film al méér verdienden dan de 90 miljoen van The Rock.

6. Johnny Depp

Pirates of The Caribbean

Johnny Depp ving voor zijn rol van Jack Sparrow ongeveer 55 miljoen dollar in Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Zijn salaris bedroeg 35 miljoen dollar, en vanwege het bioscoopsucces ontving hij nóg eens 20 miljoen. Volgens schattingen harkte de acteur in totaal zo’n 350 miljoen binnen voor alle Pirates-films, waar Depp zo’n beetje synoniem mee is.

Als je er goed over nadenkt zijn dat behoorlijk bespottelijke cijfers, en… dat vindt Depp eigenlijk zelf ook. In een interview met Vanity Fair zei Depp: “Als ze me zulke belachelijke bedragen bieden voor een film, dan doe ik het. Niet voor mezelf, want ik heb het niet nodig, maar voor m’n kinderen. Het slaat nergens op, maar uiteindelijk doe ik het voor hen.”

Ondanks deze rijkdom meldde Depp onlangs in de rechtszaal dat hij eigenlijk bankroet is… In een rechtszaak over zijn vechtscheiding met Amber Heard, zei Depp dat zijn zaakwaarnemer 650 miljoen dollar verduisterde, en Depps belastingen niet betaalde. De acteur heeft naar eigen zeggen een belastingschuld van 100 miljoen.

5. Sandra Bullock

Gravity

Sandra Bullock is de enige vrouw op deze lijst. Op dit moment is Scarlett Johansson de best betaalde filmactrice. Met ‘slechts’ 40 miljoen staat ze niet eens in de top 10 van bestbetaalde acteurs. Bullock gokte met haar rol in Gravity een beetje. Ze accepteerde een bescheiden salaris van 20 miljoen dollar, op voorwaarde dat ze 15% van de omzet zou krijgen. Gravity werd een dikke hit, en Bullock liep dus enorm binnen. Aan het einde van de rit cashte ze minstens 70 miljoen.



Voor Gravity hing Bullock uren en úren per dag in een soort constructie met touwen (en niet op een leuke manier!) om de illusie van gewichtsloosheid te wekken. Het was afzien, maar voor Bullock leverde het een aardig centje op!

4. Robert Downey Jr.

Avengers: Infinity War

Robert Downey Jr. sloot zijn rol in het Marvel Cinematic Universe af met het megasucces Avengers: Endgame. Hij ontving ‘slechts’ 20 miljoen dollar salaris, maar omdat hij ook een klein percentage van de winst ontving, werd het uiteindelijk toch een dikke 75 miljoen.

Zoals bijna alle bedragen in deze lijst is dat vrij absurd, maar het Marvel Cinematic Universe is zó succesvol dat het geld tegen de plinten klotst. Downey Jr. was door zijn rumoerige verleden en drugsgebruik ook een groot risico in de eerste Iron Man (2008). Voor zijn eerste rol kreeg hij een salaris van slechts 500.000 dollar! Pas toen de Marvel-films écht gingen cashen liep Downey Jr. binnen.

Het doet ons denken aan die keer dat hij met Veronica dieren ging tekenen (voor niets!).

3. Keanu Reeves

The Matrix Reloaded en Revolutions

Keanu Reeves werd dankzij Speed en The Matrix een enorme actiester, en omdat hij 10% van de omzet ving rinkelde de kassa van Keanu zo’n 115 miljoen keer. Voor The Matrix Reloaded en Revolutions kreeg hij 30 miljoen salaris (de twee films werden in één keer opgenomen) en ontving hij zelfs 15% van de opbrengst.

Op internet circuleert een urban legend dat hij zijn verdiende miljoenen gebruikte om zijn castleden te bedelven onder het geld, maar dat is niet waar. Hij koos ervoor om een groot deel van zijn gage niet te claimen, zodat er meer geld overbleef voor de adembenemende stunts en special-effects. Wél gaf hij alle leden van zijn stuntteam een Harley-Davidson! Ook leuk.

Gemiddeld verdiende Reeves per Matrix-film zo’n 85 miljoen dollar, voor een totaal van 250 miljoen!



via GIPHY

2. Will Smith

Men in Black III

100 miljoen dollar… Dat sleepte Will Smith in de wacht voor de derde Men in Black-film. Het was niet de beste film uit de reeks, maar door de opbrengst van ruim 600 miljoen werd Smith in één klap bizar rijk! Was hij al, maar toch.

Dit succes betekende wel – min of meer – het einde van de Men in Black-serie. Tommy Lee Jones is een dure acteur, Will Smith al helemáál, dus durfde men lang geen vierde deel van MiB te maken. De reboot, Men in Black: International met Chris Hemsworth en Tessa Thompson, werd niet echt de hit waar de makers op hoopten. De kans op een nieuwe film is daarom behoorlijk klein.

1. Arnold Schwarzenegger

Terminator 3: Rise of the Machines

Het is bijna niet voor te stellen dat er ooit een Terminator-film verschijnt zónder Arnold Schwarzenegger in de rol van futuristische moordrobot. Dit weten filminvesteerders en Schwarzenegger natuurlijk zelf óók en dit zorgde voor een bizarre situatie toen Terminator 3: Rise of the Machines gemaakt werd. De makers zouden ruim 150 miljoen dollar krijgen voor Terminator 3 op voorwaarde dat Arnold mee zou doen. Toen Schwarzenegger dit hoorde stelde hij een ongehoord eisenlijstje samen.

Arnold kreeg 30 miljoen dollar voor zijn rol, ook als de film helemaal niet gemaakt zou worden! Daarnaast kreeg hij 1,5 miljoen dollar onkostenvergoeding en 20% van alle opbrengst van Terminator 3. Bioscoopkaartjes, DVD-verkoop, uitzendingen op televisie, speelgoed en games: alles! Daarnaast mocht híj bepalen wie zijn medespelers werden.

De film haalde een omzet van ruim 400 miljoen, waarvan dus een vijfde direct naar de Terminator himself ging. Arnold verdiende dus minstens 115 miljoen: alleen nog maar aan salaris en de bioscooproyalty’s. Door deze ‘Arnold-belasting’ speelde de film nauwelijks quitte.



via GIPHY

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Superguide | Beeld: BrunoPress